Những sedan đang “ế chỏng chơ” tại Việt Nam

Chúng ta hãy cùng điểm qua những mẫu sedan khó bán trong thời gian qua, không phải vì chất lượng kém mà có thể bao gồm cả việc mức giá cao khiến người tiêu dùng “ngoảnh mặt làm ngơ”.

Honda Accord

Chỉ với 12 chiếc được giao tới tay khách hàng trong tháng 12/2024, mẫu sedan này của Honda tiếp tục duy trì danh sách những xe bán ế. Mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi tính tổng trong năm 2024, chỉ 91 chiếc Honda Accord được bán ra, mặc dù mẫu xe này vẫn tăng trưởng 56,9% so với năm 2023.

Nhược điểm lớn nhất của Honda Accord chính là mức giá khá cao, trong khi sự thay đổi của xe là rất ít so với 6 năm gần đây. Ngay cả khi đã được giảm 250 triệu đồng để đưa mức giá xuống còn 1,069 tỷ đồng, xe vẫn ít nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

KIA K5

Với doanh số 12 chiếc xe được giao trong tháng 12/2024, đây chắc chắn là một tin không vui dành cho mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, đặc biệt khi doanh số giảm 81,7% so với cùng kỳ năm trước. Khi xét đến tổng doanh số KIA K5 giao đến tay khách hàng trong năm 2024, số lượng xe chỉ đạt 301 chiếc và giảm 71,2% so với năm 2023.

Được ra mắt tại Việt Nam vào nửa cuối năm 2021 với giá bán từ 859-999 triệu đồng, KIA K5 cung cấp ba tùy chọn phiên bản: 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line.

Toyota Corolla Altis

Mẫu sedan này chỉ bán được 36 xe trong tháng 12/2024, giảm 7,7% so với tháng trước đó (39 xe) và giảm 68,4% so với tháng 12/2023. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp Corolla Altis có mặt trong danh sách xe bán chậm. Doanh số cả năm 2024 của mẫu xe này đạt 486 xe, giảm 66% so với năm 2023.

Thế hệ hiện tại của Toyota Corolla Altis được ra mắt vào tháng 3/2022 và được nâng cấp tiện nghi từ tháng 10/2023, với giá bán dao động trong khoảng từ 725-870 triệu đồng.

KIA Morning

Hiện có 5 phiên bản (MT, AT, Premium, X-Line và GT-Line), KIA Morning trang bị động cơ 1.2L cùng giá bán từ 349-424 triệu đồng. Sự sụt giảm doanh số này có thể phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các mẫu xe khác trên thị trường.

KIA Soluto

Không chỉ KIA Morning, KIA Soluto cũng ghi nhận doanh số bán chậm với chỉ 39 xe trong tháng 12/2024, giảm 63,2% so với tháng trước đó (106 xe) và giảm 61% so với tháng 12/2023. Tổng doanh số cả năm 2024 của KIA Soluto chỉ đạt 519 xe, giảm 50,8% so với năm trước. Đây là mẫu sedan cỡ B được ra mắt vào tháng 9/2019, bao gồm bốn phiên bản và giá bán từ 386-462 triệu đồng.