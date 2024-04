Top 5 sedan bán chạy nhất tháng 3/2024 tại Việt Nam

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor) cho thấy doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam tháng 3/2024 đạt 27.289 xe, tăng 135% so với tháng 2/2024 và giảm 9% so với tháng 3/2023. Số lượng xe bán ra đã cao hơn so với doanh số trung bình của năm 2023.

Top 5 sedan bán chạy nhất tháng vừa qua có sự thay đổi nhẹ về vị trí. Honda City, Hyundai Accent tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu bảng, Toyota Vios leo lên thứ ba, đẩy cặp đôi của Mazda xuống cuối.

Dưới đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 3/2024:

