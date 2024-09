Những mẫu xe ô tô “quốc dân” đang được mong chờ về Việt Nam

Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV

Xpander Cross HEV đã ra mắt toàn cầu tại Thái Lan.

Sau thành công vang dội của dòng Xpander và Xpander Cross thuần xăng, Mitsubishi đã ra mắt toàn cầu dòng Xpander HEV và Xpander Cross HEV. Xe có động cơ xăng 4 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 1.6L, sản sinh công suất tối đa 95 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 134Nm. Điểm mới là xe có thêm một mô-tor điện giúp sản sinh công suất tối đa 116 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 255 Nm.

Cho tới hiện tại, vẫn chưa thấy "ông lớn" Nhật Bản có bất kỳ động thái gì trong việc đưa các sản phẩm mới này về Việt Nam. Dù vậy, Xpander Cross 2023 đã bán ra thị trường Việt Nam 1,5 năm nên người tiêu dùng kỳ vọng sẽ sớm thấy Xpander HEV và Xpander Cross HEV lăn bánh trên quốc gia hình chữ S ngay trong quý IV/2024.

Kia Carnival 2024

Kia Carnival 2024 bị bắt gặp khi đi đăng kiểm.

Kia Carnival 2024 đã bị bắt gặp tại Trung tâm Thử nghiệm khí thải Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (NETC) ở Hà Nội. Mặc dù phần đầu và đuôi xe được bịt kín nhưng vẫn có thể nhìn rõ đây là chiếc Carnival mới, bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ hiện tại.

Qua hình ảnh được chụp lại, có thể thấy một số khác biệt rõ rệt so với xe đang bán trên thị trường trong nước là thiết kế mâm đã được thay đổi với họa tiết vuông vức hơn. Các dấu hiệu khác là trụ A sơn cùng màu với màu sơn thay vì sơn đen như bản hiện tại, hay trụ C có phần ốp ghi xám. So với xe đang bán, bản mới có kích thước giữ nguyên, thiết kế thay đổi một phần.

Cụm đèn pha nằm dọc mới, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Phía đuôi xe là cụm đèn hậu LED mới được thiết kế với hiệu ứng Starmap 3 chiều với dải LED trang trí kéo dài theo bề ngang thân xe và xuống dưới cản sau. Ngoài đèn hậu, thiết kế của cản sau và cửa cốp cũng được thay đổi để nhìn hài hòa hơn.

Volvo EC40

Volvo EC40 chạy hoàn toàn bằng động cơ điện.

Mẫu xe điện Volvo EC40 vừa bị bắt gặp khi đang được vận chuyển bằng xe thùng tại TP.HCM, được mong chờ sẽ ra mắt khách hàng Việt trong thời gian tới. Theo các thông tin rò rỉ, EC40 sẽ được nhập khẩu từ Bỉ thay vì Malaysia như mẫu XC40. Giá bán của mẫu xe điện này vẫn chưa được tiết lộ nhưng đồn đoán ở mức khoảng 2 tỷ đồng và sẽ bán ra vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2025.

Cũng theo thông tin chưa chính thức, mẫu xe thuần điện Volvo EC40 tại Việt Nam thuộc phiên bản một mô-tơ dẫn động cầu sau. Như vậy, động cơ điện của xe sản sinh công suất tối đa 238 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420Nm. Xe có tầm hoạt động 483km cho mỗi lần sạc đầy.

Volvo EC40 thực chất là chiếc C40 Recharge trước đây đã được đổi tên, để đồng bộ với dải sản phẩm của hãng. Tiền tố E trong tên gọi cho biết đây là một mẫu xe thuần điện. Đây cũng có thể là mẫu xe thuần điện đầu tiên của hãng xe Thụy Điển sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

