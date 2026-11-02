Những ôtô điện tầm giá 500 triệu đồng

Xe thuần điện chạy pin (BEV) nở rộ ở Việt Nam những năm qua với hàng chục sản phẩm cho người dùng lựa chọn. Giá sàn của phân khúc xe điện lẫn toàn ngành ôtô nói chung hiện là 188 triệu đồng (VinFast VF 2). Ở tầm giá 500 triệu đồng, thị trường có nhiều lựa chọn với kích thước lớn hơn, đa dụng hơn.

Dưới đây là 4 mẫu xe có tầm giá khoảng 500 triệu đồng:

VinFast VF 5 - 496 triệu đồng

VF 5 là một trong những mẫu xe gà đẻ trứng vàng của VinFast ở khoản doanh số. So với các đàn anh có tạo hình trau chuốt, bắt mắt, thiết kế VF 5 đơn giản, thực dụng, hướng đến nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị.

Một mẫu VF 5 lăn bánh trên đường phố TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Chất thực dụng và giá dễ tiếp cận giúp VF 5 thu hút khách hàng cá nhân lần đầu sở hữu ôtô lẫn các công ty kinh doanh dịch vụ. Sau VF e34, mẫu CUV cỡ A+ có thể xem là xe taxi điện quốc dân, xuất hiện dày đặc trên các thành phố lớn. Mạng lưới trạm sạc rộng và lớn nhất thị trường cũng góp phần hậu thuẫn cho mức độ phổ biến của VinFast VF 5.

Trang bị trên VF 5 ở mức cơ bản, như đèn pha, đèn hậu đều dạng halogen. Tất cả ghế đều bọc chất liệu giả da, chỉnh cơ. Màn hình giải trí 8 inch, điều hòa một vùng kèm chức năng lọc không khí.

Wuling Bingo - 499 triệu đồng (bản Max)

Max là phiên bản cao cấp nhất của Bingo, một chiếc hatchback cỡ B với ngoại hình nhỏ nhắn, thời trang. Phong cách thiết kế mềm mại của mẫu xe Trung Quốc hướng đa phần đến khách hàng nữ.

Hatchback điện Wuling Bingo 2026 ra mắt tại Hà Nội ngày 16/10. Ảnh: Lương Dũng

Bingo Max sở hữu đèn chiếu sáng trước, sau đều là loại LED. Tất cả ghế đều bọc da tổng hợp hai màu, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ. Xe trang bị màn hình kép 10,25 inch, camera 360 độ, âm thanh 4 loa.

Wuling Bingo thích hợp nhất khi dùng trong đô thị. Trở ngại trong quá trình vận hành của mẫu xe này là hệ thống trạm sạc của TMT (nhà phân phối Wuling) còn nhỏ và đang trong giai đoạn mở rộng. Sạc tại nhà hoặc ở các trạm cung cấp của bên thứ ba là một lựa chọn cho chủ sở hữu.

Wuling Grango - 519 triệu đồng

Wuling có một mẫu xe khác trong tầm giá 500 triệu đồng là Grango. TMT đưa Grango về phân phối với ý đồ chính là cạnh tranh ở phân khúc xe điện 7 chỗ hướng đến khách chạy dịch vụ.

Wuling Grango - MPV điện giá gần 520 triệu đồng. Ảnh: Lương Dũng

Với giá bán 519 triệu đồng, đây là mẫu MPV thuần điện rẻ nhất thị trường. Nếu tính chung toàn phân khúc, giá của Wuling Grango cũng thuộc hàng thấp nhất, bên cạnh Hyundai Stargazer chạy xăng giá từ 489 triệu đồng.

Grango thiết kế thực dụng, đơn giản gần như ở mọi chi tiết. Trang bị cũng ở mức cơ bản như ghế nỉ, điều hòa cơ, màn hình giải trí 8 inch, vô-lăng không nút bấm, cần số dạng núm xoay.

Geely EX2 - 499 triệu đồng (bản Max)

EX2 là mẫu xe có kích thước nhỏ nhất, giá dễ tiếp cận nhất của Geely tại Việt Nam. Giống Bingo, phong cách thời trang, điệu đà là hình ảnh chủ đạo trên EX2. Xe cũng hướng đến khách hàng trẻ ở đô thị, trong đó chủ yếu là nữ.

Geely EX2 tại sự kiện ra mắt hồi tháng 3/2026 ở Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

So với Bingo, Geely EX2 sở hữu nhiều trang bị hơn. Bản Max có ghế da đục lỗ thông hơi, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh 6 loa. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 14,6 inch, sạc không dây.

EX2 có thể sạc tại nhà hoặc các điểm sạc do Tasco, nhà phân phối Geely, xây dựng và đang mở rộng dần. Những năm gần đây, phân khúc hatchback cỡ B chạy xăng dần lụi tàn khi các hãng ngưng bán sản phẩm, chỉ còn Suzuki Swift (569 triệu đồng) và Mazda2 Sport (537-544 triệu đồng) với doanh số rất thấp. Những mẫu xe thuần điện như Geely EX2 và Wuling Bingo hay BYD Dolphin (569 triệu đồng) vừa mở ra một xu hướng tiêu dùng mới (thuần điện), vừa gợi lại sự sôi động ở phân khúc này.