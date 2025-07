Thị trường ô tô Việt 6 tháng đầu năm có những gì đặc biệt

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số tháng 6/2025 đạt 31.977 xe, tăng 9% so với tháng 5/2025 và tăng đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, toàn thị trường đã tiêu thụ 130.573 xe, tăng 13% so với cùng kỳ 2024 đây một con số đáng khích lệ trong bối cảnh người tiêu dùng còn dè dặt với chi tiêu lớn.

Phân khúc xe du lịch (passenger cars) tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, chiếm hơn 68% tổng lượng xe bán ra trong tháng 6 với 22.934 chiếc, tăng 14,6% so với tháng trước và tăng 18% so với tháng 6/2024. Trong 6 tháng năm 2025, xe du lịch đạt doanh số 89.783 chiếc, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe SUV và crossover vẫn là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt, chiếm thị phần lớn trong dòng xe du lịch. Trong đó, SUV chiếm 32.915 xe và crossover đạt 12.478 xe trong 6 tháng đầu năm. Thực tế này phản ánh xu hướng tiêu dùng đang ưu tiên không gian rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và thiết kế mạnh mẽ.

Phân khúc xe thương mại (commercial vehicles) tăng trưởng ấn tượng với 6.608 xe bán ra trong tháng 6, tăng 30% so với cùng kỳ 2024. Tổng doanh số 6 tháng đạt 34.615 xe, tăng 21%. Trong đó, nhóm xe tải chiếm ưu thế với 29.958 xe, còn xe buýt đạt 4.657 chiếc, tăng tương ứng 20% và 32% so với tháng trước đó. Diễn biến này cho thấy hoạt động vận tải dần khởi sắc trở lại, hậu thuẫn bởi phục hồi kinh tế.

Theo số liệu TMV vừa công bố kết quả kinh doanh và các hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2025. Doanh số bán hàng tổng đạt 30.078 xe (bao gồm cả Lexus), tăng 31% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là một mức tăng trưởng đáng kể trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức. Sản xuất: TMV xuất xưởng 12.914 xe, tăng 15% so với 6 tháng đầu năm 2024, cho thấy năng lực sản xuất ổn định và ngày càng được cải thiện.

Toyota là hãng xe có dải sản phẩm sở hữu động cơ hybrid nhiều nhất trên thị trường Việt.

Không dừng lại ở việc bán xe, Ford Việt Nam còn cho thấy sự “chịu chơi” khi liên tục đầu tư vào các dịch vụ và công nghệ mới, đúng theo định hướng toàn cầu Ford+. Trong suốt 30 năm có mặt tại Việt Nam, Ford đã xây dựng một mối quan hệ bền chặt với khách hàng, không chỉ trong quá trình mua xe mà còn xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Ford không chỉ cung cấp phương tiện, mà còn đồng hành cùng người dùng trên mọi hành trình bằng những trải nghiệm trọn vẹn và dịch vụ tận tâm.

Các hãng xe Trung Quốc xuất hiện với tần suất cao và đã có hãng đạt cột mốc 1.000 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Ngoài ra, cũng có hãng xe đã bàn giao hơn 300 đến 500 xe đến tay khách hàng Việt Nam từ lúc có mặt tại thị trường trong nước.

Đáng chú ý, doanh số xe hybrid tăng vọt 64% so với cùng kỳ 2024, đạt 5.658 xe sau 6 tháng. Riêng tháng 6, lượng xe này bán ra đạt 1.153 chiếc – gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy người tiêu dùng Việt đã quan tâm hơn đến phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Nổi bật trong đó xe Hybrid và nhiên liệu sinh học được TMV xem là giải pháp phù hợp và kịp thời cho thị trường Việt Nam, giúp giảm khí thải CO2 ngay lập tức. Trong 6 tháng đầu năm, doanh số xe Hybrid đạt 3.444 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024, nâng tổng số xe Toyota Hybrid bán ra tại Việt Nam lên 17.268 xe sau 5 năm ra mắt.

BYD Sealion 6 sở hữu động cơ lai vừa có mặt trên thị trường Việt Nam.

Một diễn biến đáng chú ý khác là xe nhập khẩu tiếp tục gia tăng tỷ trọng. Cụ thể, doanh số xe lắp ráp trong nước (CKD) trong 6 tháng đầu năm đạt 14.355 xe, tăng 13% so với cùng kỳ; trong khi đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) đạt 17.622 xe, tăng đến 29%.

Báo cáo của Cục Hải quan cho thấy, luỹ kế nửa đầu năm 2025 có 102.817 ô tô nguyên chiếc (CBU) nhập khẩu về nước, tăng 38,3% về lượng và tăng 44,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Các loại xe xuất xứ từ Đông Nam Á, nhất là Indonesia và Thái Lan, áp đảo hoàn toàn cả về số lượng lẫn giá trị kim ngạch. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu linh kiện và phụ tùng của TMV đạt doanh thu hơn 37 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024, đóng góp vào doanh thu tích lũy gần 959 triệu USD.

Nhìn chung, có thể thấy thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu năm 2025 đang dần phục hồi so với 6 tháng đầu năm 2024 giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề từ thắt chặt tín dụng và niềm tin tiêu dùng suy giảm. Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu sự bền vững khi nhiều hãng dựa quá nhiều vào giảm giá sâu để kéo doanh số. Mức tăng trưởng 13% của toàn thị trường là tín hiệu tốt, nhưng chưa đủ để bảo đảm xu hướng hồi phục dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và tâm lý người mua còn cẩn trọng.

Ford Ranger một mẫu xe bán chủ lực cho hãng xe Mỹ tại Việt Nam,

Trong nửa cuối năm, các yếu tố như lãi suất cho vay tiêu dùng, giá xăng, dầu, chính sách hỗ trợ xe điện và sự ra mắt của các mẫu xe mới (đặc biệt ở phân khúc điện và hybrid) sẽ đóng vai trò quyết định đà tăng trưởng của thị trường. Mặt khác, đà tăng trưởng cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong thời gian tới (miễn lệ phí trước bạ, ưu đãi thuế cho xe điện…) và chương trình khuyến mãi từ các hãng xe.

Nếu duy trì đà tăng như hiện nay, năm 2025 hoàn toàn có thể vượt mốc tiêu thụ 250.000 xe – mức tương đương giai đoạn phục hồi hậu Covid-19 năm 2022. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là các hãng cần ổn định chính sách giá, tối ưu danh mục sản phẩm và tăng trải nghiệm người dùng tại đại lý – yếu tố đang bị bỏ ngỏ.

Các yếu tố như dịch vụ hậu mãi sau bán hàng cũng được các hãng đẩy mạnh như: gần 945.000 lượt khách hàng đã đến các đại lý để sử dụng dịch vụ (theo thống kê của TMV). Một điểm sáng nổi bật là TMV đã đóng góp hơn 454 triệu USD vào ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số tiền đóng góp lũy kế lên hơn 14,4 tỷ USD.

Dịch vụ Lưu động 4 giờ hoặc miễn phí: Đây chính là “át chủ bài” mới của Ford cũng được triển khai từ năm 2024 tại Hà Nội và nay mở rộng sang TP.HCM, dịch vụ này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tối đa khi xe cần bảo dưỡng hay sửa chữa. Với gần 8.000 khách hàng đã trải nghiệm, Ford đang chứng minh họ không chỉ bán xe mà còn bán cả sự tiện lợi và an tâm. Một sáng kiến “đột phá” cho ngành ô tô Việt Nam.

Tiếp theo là các cột mốc lịch sử trong năm kỷ niệm 30 năm. Trong năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm Toyota thành lập tại Việt Nam, và hãng đã tự hào đạt được những thành tựu tích lũy ấn tượng: 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ sau bán hàng chính hãng vào ngày 05/02/2025.

Hyundai Creta phiên bản nâng cấp giữa vòng đời.

Với 700.000 xe sản xuất vào ngày 19/03/2025, khẳng định vị thế là doanh nghiệp sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam. Doanh số 1 triệu xe giao đến tay khách hàng vào ngày 01/07/2025, một thành tích chưa từng có trong ngành ô tô Việt Nam.

Cũng trong năm 2025, hãng Ford cũng kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam và sắp tung ra mẫu xe điện đầu tiên sau thời gian có mặt tại VIệt Nam. Trong bối cảnh còn nhiều ẩn số, các hãng xe nếu muốn duy trì doanh số tích cực cần linh hoạt hơn trong chiến lược, tận dụng tối đa cơ hội từ phân khúc xe điện và hybrid, đồng thời tiếp tục xây dựng lòng tin từ người tiêu dùng thông qua dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm sở hữu tốt hơn.

Trong 6 tháng đầu năm, đi đầu trong các hoạt động tuyên truyền và văn hóa lái xe, an toàn giao thông và hướng đến lái xe an toàn đều được các hãng xe triển khi mạnh mẽ. Ngoài việc bán xe, TMV còn đóng góp hơn 31,6 triệu USD để triển khai các dự án về an toàn giao thông cho trẻ em và học sinh các cấp.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe bán chạy trong tháng 6/2025 với 1.150 chiếc bàn giao.

Nhiều hệ thống đại lý TMV cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất để tăng sức cạnh tranh và các giải pháp di chuyển toàn diện cho khách hàng Việt, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững cho thị trường trong nước.

Khép lại nửa đầu năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận những dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng kéo dài từ giữa năm 2023 đến hết quý I/2024.