Nhiều người thích mua Hyundai Stargazer cũ thay vì xe mới: Tại sao?

Hyundai Stargazer cũ hiện nay là lựa chọn hấp dẫn trên thị trường nhờ mức giá hợp lý hơn đáng kể so với xe mới. Chẳng hạn, có một chiếc Stargazer 1.5 CVT Đặc biệt đời 2022, sau 36.000Km sử dụng đang được rao bán với giá khoảng 509 triệu đồng. Con số này thấp hơn nhiều so với mức giá lăn bánh trên 600 triệu đồng của xe mới, giúp người mua tiết kiệm gần 100 triệu đồng.

Ngoài ngoại hình hơi "khó ưa" thì Hyundai Stargazer rất tối ưu trong tầm giá, đặc biệt là xe cũ.

Không chỉ tiết kiệm chi phí ban đầu, người mua xe cũ còn hưởng lợi từ việc tránh được sự mất giá nhanh chóng trong vài năm đầu sử dụng. Thực tế, một chiếc xe mới thường mất khoảng 15 - 20% giá trị ngay sau khi lăn bánh, và con số này tăng lên đến 30 - 40% sau ba năm. Với Hyundai Stargazer, việc mua xe đã qua sử dụng giúp người mua không phải gánh chịu khoản khấu hao này, đồng thời vẫn sở hữu được chiếc xe còn mới về cả chất lượng và hình thức.

Một lợi thế khác của xe cũ là nhiều chiếc được giữ gìn cẩn thận, thậm chí còn nguyên vẹn như mới. Một ví dụ điển hình là chiếc Hyundai Stargazer X 1.5 AT 2024, chỉ mới chạy 3.000Km đang được rao bán với giá 565 triệu đồng. Xe còn nguyên ni-lông bảo vệ nội thất, động cơ và các trang bị khác hầu như không khác biệt so với xe mới, nhưng giá bán lại thấp hơn đáng kể so với mức lăn bánh dao động từ 618 - 648 triệu đồng.

Một chiếc Hyundai Stargazer X 1.5 AT 2024 bị rao bán sau 3.000Km, còn nguyên ni-lông.

Khi mua xe cũ, người dùng cũng không cần lo lắng nhiều về các thủ tục hành chính như đăng ký, đăng kiểm hay phí trước bạ. Những chi phí này thường đã được chủ cũ hoàn thành, giúp người mua tiết kiệm thời gian, công sức và một khoản tiền không nhỏ. Đối với những người bận rộn, đây là một điểm cộng rất lớn.

Ngoài ra, thị trường xe cũ hiện nay rất đa dạng, mang lại nhiều sự lựa chọn hấp dẫn cho người mua. Chẳng hạn, cùng dòng Stargazer, người mua có thể tìm thấy phiên bản CVT Đặc biệt hoặc AT Cao cấp với giá chênh lệch đôi chút tùy theo số Odo và tình trạng xe.

Một chiếc xe cũ cũng thường được đánh giá thực tế qua trải nghiệm sử dụng của chủ sở hữu trước. Với Hyundai Stargazer, các bài kiểm tra thực tế cho thấy động cơ 1.5L tiết kiệm nhiên liệu khoảng 6,3L/100Km đường hỗn hợp.

Điều đáng chú ý, nhiều xe Stargazer cũ hiện vẫn còn trong thời gian bảo hành chính hãng, thường kéo dài 5 năm hoặc 100.000Km, tùy điều kiện nào đến trước. Đây là điểm mạnh giúp người mua không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn có thể an tâm về chất lượng cũng như dịch vụ bảo hành từ Hyundai.

Số tiền chênh lệch giữa xe mới và xe cũ còn có thể được dùng để nâng cấp xe. Người mua có thể đầu tư vào các trang bị như camera hành trình, hệ thống cảm biến, hoặc thậm chí là dán phim cách nhiệt cao cấp, nâng cao trải nghiệm sử dụng xe một cách đáng kể mà không làm tăng quá nhiều chi phí tổng thể.

Hyundai Stargazer cũ cũng mở ra cơ hội sở hữu những phiên bản cao cấp với mức giá hợp lý hơn. Thay vì phải chọn phiên bản tiêu chuẩn của xe mới, người mua có thể dễ dàng tìm thấy các phiên bản Đặc biệt hay X với giá chỉ tương đương xe mới bản thấp, nhưng lại đi kèm nhiều tính năng như hệ thống cảnh báo điểm mù hay kiểm soát hành trình.

Một người dùng tại TP.HCM, anh Thanh Phong chia sẻ: “Tôi mua chiếc Hyundai Stargazer 1.5 CVT Đặc biệt đời 2022 với giá 520 triệu đồng. So với xe mới, giá chênh lệch gần 100 triệu nhưng chất lượng thì gần như không khác biệt. Sau 6 tháng sử dụng, tôi thấy xe vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và rất phù hợp cho gia đình”.

Anh Hữu Tài, một người dùng tại Hà Nội thì nhận xét: “Tôi thấy xe cũ đáng mua vì không phải chịu khấu hao lớn như xe mới. Chiếc Stargazer tôi mua đã qua sử dụng 40.000Km nhưng động cơ vẫn bền bỉ, các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường hay camera 360 độ vẫn hoạt động rất tốt. Với giá 500 triệu, tôi hài lòng về sự lựa chọn của mình”.

Nhìn chung, việc mua một chiếc Hyundai Stargazer cũ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đem lại nhiều giá trị thiết thực. Đây là một lựa chọn phù hợp cho những ai muốn sở hữu một chiếc MPV tiện dụng, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo tối ưu ngân sách.