Đây là 5 mẫu MPV đang hút khách nhất hiện nay

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander 2025 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và khả năng vận hành êm ái với động cơ 1.5L cùng hộp số CVT tiết kiệm nhiên liệu. Xe có 4 phiên bản gồm MT, AT Eco, AT Premium và Cross, phù hợp với nhiều nhu cầu từ gia đình đến dịch vụ vận chuyển. Giá đề xuất của Xpander 2025 dao động từ 555-698 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản.

Với kích thước tổng thể 4.595 x 1.775 x 1.730 mm và khoảng sáng gầm 225 mm, Xpander mang lại sự vững chãi và thoải mái khi di chuyển trên nhiều địa hình. Hệ thống an toàn bao gồm phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và túi khí đôi, riêng bản Cross có thêm kiểm soát lực phanh khi vào cua. Nội thất tiện nghi với màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động và âm thanh từ 4–6 loa tùy phiên bản.

Dù có một số hạn chế về công suất động cơ và thiếu vài tính năng cao cấp, Xpander vẫn nổi bật nhờ thiết kế, tiện nghi và độ tin cậy. Đây là lựa chọn hợp lý cho khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gia đình an toàn, linh hoạt và tiết kiệm.

Toyota Veloz Cross

Toyota Veloz Cross 2025 có giá đề xuất từ 658 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 698 triệu đồng cho bản Top, trở thành mẫu MPV phổ thông dễ tiếp cận với thiết kế hiện đại mang phong cách CUV đô thị và nhiều trang bị tiện nghi như màn hình 9 inch, phanh tay điện tử, sạc không dây, điều hòa tự động và hệ thống đèn trang trí nội thất.

Xe sử dụng động cơ 1.5L tiêu chuẩn Euro 5, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm, kết hợp hộp số D-CVT cho mức tiêu hao nhiên liệu 6,3 lít/100 km. Nội thất rộng rãi với khoảng cách giữa hàng ghế 1 và 2 lên tới 980 mm, ghế sau trượt 240 mm và có thể gập linh hoạt, mang đến không gian sử dụng linh hoạt cho gia đình. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, lệch làn, đèn chiếu xa tự động, cùng các hệ thống hỗ trợ lái như camera 360, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí.

Ngoại thất nổi bật với đèn full-LED, mâm 17 inch, dải đèn hậu LED liền mạch và nhiều chi tiết mạ chrome, tạo cảm giác cao cấp và thể thao. Xe có 5 tùy chọn màu sắc, riêng màu trắng ngọc trai cần thêm 8 triệu đồng chi phí. Tuy thiếu kiểm soát hành trình thích ứng, Veloz Cross cùng Avanza Premio vẫn được xem là cặp bài chiến lược giúp Toyota cạnh tranh mạnh mẽ trở lại trong phân khúc MPV phổ thông dưới 1 tỷ đồng.

Toyota Innova Cross

Toyota Innova Cross có giá khởi điểm từ 755 triệu đồng, sở hữu thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt lục giác liền mạch cụm đèn LED hai bên tạo vẻ thể thao, mạnh mẽ, thân xe có đường gân dập nổi và mâm hợp kim 17 inch tăng thêm phần bề thế, trong khi dải LED mảnh kéo dài tạo điểm nhấn hiện đại ở phía sau.

Nội thất xe nổi bật với vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút bấm, màn hình giải trí 10.1 inch hỗ trợ kết nối không dây, ghế lái chỉnh điện 8 hướng cùng khoảng cách giữa các hàng ghế rộng rãi và mặt sàn phẳng giúp hành khách thoải mái hơn trong những chuyến đi xa. Ghế ngồi bọc da nâu đen cao cấp với thiết kế ôm thân người, kết hợp khả năng gập linh hoạt tăng tính tiện dụng và khoang hành lý rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Màn hình hiển thị trực quan phía sau vô lăng giúp người lái nắm bắt thông tin dễ dàng, trong khi hệ thống camera hỗ trợ quan sát chướng ngại vật giúp tránh va chạm khi đỗ xe trong không gian hẹp. Xe được trang bị hệ thống 6 túi khí nhằm tăng cường an toàn cho người lái và hành khách trong các tình huống va chạm bất ngờ.

Toyota Innova Cross cung cấp hai tùy chọn động cơ gồm bản xăng 2.0L hút khí tự nhiên cho công suất 172 mã lực và bản hybrid kết hợp máy xăng 2.0L với mô tơ điện cho tổng công suất 184 mã lực, mô-men xoắn lên tới 393Nm. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động trước đây.

Kia Carnival

KIA Carnival 2025 (New Carnival) ra mắt tại Việt Nam với 4 phiên bản, giá từ 1,299 tỷ đồng, sử dụng động cơ diesel 2.2L tăng áp mạnh 199 mã lực và mô-men xoắn 440Nm, hộp số tự động 8 cấp, đồng thời chuẩn bị bổ sung thêm bản hybrid với công suất kết hợp 184 mã lực, tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,95L/100km và được trang bị pin bảo hành 7 năm.

Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Opposites United” với lưới tản nhiệt mũi hổ, đèn LED Star-map, mâm 19 inch mới và cụm đèn hậu liền mạch mang lại vẻ ngoài hiện đại, sang trọng. Kích thước xe lớn và không gian nội thất rộng rãi, có thể chở đủ 8 người cùng hành lý với thể tích khoang chứa lên đến 4.110 lít khi gập ghế, cùng hàng loạt tiện nghi như màn hình cong đôi 12.3 inch, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động 3 vùng và ghế da cao cấp có sưởi, làm mát.

Phiên bản cao cấp sở hữu hàng ghế thương gia chỉnh điện, xoay 180 độ, chế độ ngả không trọng lực, ghế trung tâm phù hợp lắp ghế trẻ em và hàng ghế 3 có thể ngả 120 độ hoặc gập phẳng để tăng không gian chứa đồ. Xe có khung gầm N3, hệ thống treo mới giúp giảm rung lắc, phanh lớn hơn và tay lái trợ lực điện mang đến cảm giác lái ổn định và chính xác.

Trang bị an toàn nổi bật với gói ADAS 2.0 gồm hàng loạt tính năng hiện đại như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp, camera 360 và điều khiển hành trình thích ứng. Với nhiều nâng cấp vượt trội cả về tiện nghi, không gian và công nghệ, Carnival 2025 hứa hẹn tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc MPV cao cấp tại Việt Nam.

Hyundai Stargazer X

Hyundai Stargazer X có giá niêm yết từ 489 triệu đồng, là mẫu MPV mang phong cách SUV mạnh mẽ được phát triển từ Stargazer, với thiết kế táo bạo, lưới tản nhiệt 3D mạ crom, đèn LED trải dài phía trước và đèn hậu LED hình chữ H nổi bật, cùng kích thước tổng thể lớn hơn bản tiêu chuẩn giúp không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc.

Xe sở hữu chiều dài cơ sở 2.780 mm, ghế bọc da chống bụi, nội thất tinh tế kết hợp màn hình cảm ứng 10.25 inch tích hợp camera lùi, sạc không dây chuẩn Qi, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh 8 loa Bose cao cấp duy nhất trong phân khúc. Stargazer X cũng trang bị điều hòa tự động 3 vùng với cửa gió cho hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, khởi động từ xa, hệ thống phanh tay điện tử và giữ phanh tự động Autohold tiện lợi khi dừng đỗ trong đô thị.

Ngoài ra, xe có nhiều trang bị hỗ trợ người lái như Cruise Control, cảm biến lùi, camera lùi, đèn pha tự động, cảm biến áp suất lốp và tổng cộng 31 vị trí chứa đồ cùng cổng sạc USB cho cả 3 hàng ghế. Về vận hành, xe sử dụng động cơ Smartstream G 1.5L công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm kết hợp hộp số iVT tiên tiến, cải tiến từ CVT, mang đến trải nghiệm lái mượt mà, phản hồi nhanh, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp di chuyển trong phố.

Hệ thống treo và khung gầm được tinh chỉnh tối ưu giúp xe vận hành ổn định trên nhiều điều kiện đường xá, kết hợp cùng lốp 205/50 R17 cho cảm giác êm ái. Với loạt trang bị tiện nghi, thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, Hyundai Stargazer X đang dần khẳng định vị thế là lựa chọn MPV đáng giá trong tầm giá tại thị trường Việt Nam.