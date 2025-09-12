Tay mở cửa ẩn bị loại khỏi danh mục vì nguy cơ mất an toàn tại Trung Quốc

Một trong những chi tiết từng được coi là biểu tượng của thiết kế xe điện hiện đại là tay nắm cửa dạng ẩn, tuy nhiên có thể sớm biến mất khỏi thị trường ô tô Trung Quốc. Theo dự thảo quy định mới từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, loại tay nắm cửa ẩn hoàn toàn sẽ bị cấm, trong khi thiết kế bán chìm vẫn được cho phép.

Nguồn tin từ MingJing Pro cho biết quy định này nhiều khả năng sẽ được ban hành vào cuối tháng 9/2025 và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2027. Điều này giúp các hãng xe có thời gian chuẩn bị, điều chỉnh dây chuyền sản xuất. Thực tế, nhiều nhà sản xuất như Volkswagen hay Audi đã nắm bắt thông tin và bắt đầu nghiên cứu các giải pháp thay thế.

Ngoài ra, dự thảo cũng yêu cầu tất cả xe mới phải có cơ chế mở cửa cơ học để đảm bảo an toàn trong các tình huống khẩn cấp. Tay nắm cửa ẩn thường được ca ngợi bởi tính thẩm mỹ hiện đại và khả năng cải thiện khí động học. Tuy nhiên, lợi ích thực tế lại khá hạn chế. Các kỹ sư cho biết lực cản khí động chỉ giảm 0,005-0,01 Cd, tương đương tiết kiệm khoảng 0,6 kWh/100 km vốn là mức không đáng kể đối với xe điện.

Ngược lại, hệ thống này làm tăng thêm 7-8 kg trọng lượng xe, dễ hỏng hóc, đặc biệt trong thời tiết lạnh có thể khiến tài xế không mở được cửa. Dữ liệu tai nạn cho thấy tay nắm cửa ẩn có tỷ lệ hỏng cao hơn 30% sau va chạm bên hông, và chi phí thay thế cũng tốn kém hơn nhiều so với tay nắm truyền thống.

Với vị thế là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, nếu Trung Quốc chính thức cấm tay nắm cửa dạng ẩn, nhiều hãng xe toàn cầu sẽ buộc phải điều chỉnh thiết kế không chỉ cho thị trường này mà còn cho các khu vực khác. Điều này có thể đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên tay nắm cửa ẩn, nhường chỗ cho các giải pháp bán chìm an toàn và thực tế hơn.