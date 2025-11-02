Những điều nên và không nên làm khi lái xe dưới trời mưa lớn

Điều này không chỉ do tầm nhìn hạn chế và đường trơn trượt, mà còn bởi các nguy cơ như ổ gà ẩn, quãng đường dừng dài hơn, trượt nước và thậm chí là lũ quét. Để đảm bảo an toàn, việc điều chỉnh thói quen lái xe và luôn cảnh giác là rất quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh việc thay đổi phong cách lái xe, sự chuẩn bị cho xe cũng đóng vai trò không kém phần quan trọng.

Trước khi lên đường, người lái cần kiểm tra các bộ phận quan trọng của xe hoặc nhờ thợ máy có trình độ thực hiện. Một chiếc xe được bảo dưỡng tốt sẽ giúp người lái vượt qua những khó khăn do thời tiết mưa gió gây ra. Dưới đây là một số điều nên và không nên làm để đảm bảo an toàn khi lái xe trong điều kiện đường ướt.

Những điều nên làm

- Kiểm tra lốp xe: Lốp xe có vai trò quan trọng trong việc tạo độ bám đường và thoát nước. Khi trời mưa, lốp xe mòn sẽ làm giảm khả năng bám đường, tăng nguy cơ trượt nước. Hãy đảm bảo lốp xe có đủ độ sâu gai và áp suất phù hợp trước khi lái xe.

- Kiểm tra cần gạt nước: Lưỡi gạt nước cần được vệ sinh thường xuyên để đảm bảo hiệu suất. Nếu cần gạt nước không loại bỏ được nước mưa hoặc có dấu hiệu hư hỏng, hãy thay thế ngay.

Đừng quên kiểm tra gạt nước.

- Bật đèn lên: Sử dụng đèn pha thay vì đèn cảnh báo nguy hiểm khi di chuyển trong mưa sẽ cải thiện tầm nhìn và giúp các tài xế khác dễ dàng nhận diện xe của mình tốt hơn.

- Giảm tốc độ: Đường ướt làm giảm tầm nhìn và tăng quãng đường phanh. Hãy giữ tốc độ chậm và khoảng cách an toàn với xe phía trước để có thêm thời gian phản ứng trong trường hợp khẩn cấp.

- Tăng khoảng cách theo sau: Giữ khoảng cách an toàn, lý tưởng là ít nhất 3 giây giữa xe mình đi và xe phía trước nhằm giảm thiểu nguy cơ va chạm do dừng đột ngột.

Hãy đảm bảo khoảng cách an toàn để đưa ra phản ứng kịp thời.

- Bóp phanh nhẹ nhàng: Khi lái xe trên đường ướt, hãy phanh nhẹ nhàng và đều đặn. Tránh phanh gấp hoặc tăng tốc đột ngột để duy trì kiểm soát và độ bám đường.

Những điều không nên làm

- Sử dụng đèn pha khi trời mưa: Nhiều người nghĩ rằng bật đèn pha sẽ cải thiện tầm nhìn, nhưng thực tế lại ngược lại. Ánh sáng mạnh từ đèn pha có thể phản chiếu từ những giọt mưa, gây chói mắt và làm giảm tầm nhìn. Thay vào đó, hãy sử dụng đèn pha chiếu gần để duy trì tầm nhìn rõ ràng.

Sử dụng đèn pha dưới trời mưa là không phù hợp.

- Đạp phanh gấp: Trên đường ướt, độ bám đường kém hơn, và việc phanh gấp có thể dẫn đến trượt bánh. Hãy phanh nhẹ nhàng và đều đặn để duy trì khả năng kiểm soát.

- Lái xe quá nhanh: Lái xe vượt quá tốc độ cho phép trong điều kiện đường ướt là rất nguy hiểm. Ngay cả một lớp nước mỏng cũng có thể khiến xe bị trượt nước. Hãy giảm tốc độ và lái xe cẩn thận.

- Lái xe qua những con đường ngập nước: Nếu không thể ước lượng độ sâu của nước, tốt nhất là không nên mạo hiểm. Nước lũ có thể che khuất các ổ gà lớn, gây hư hỏng cho xe. Nếu cần di chuyển, hãy quan sát các phương tiện khác để đánh giá độ sâu và mức độ rủi ro.

Hãy tận dụng đèn khẩn cấp nếu phù hợp.

- Sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm khi lái xe: Việc bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi lái xe dưới trời mưa có thể gây nhầm lẫn cho các tài xế khác. Đèn cảnh báo chỉ nên được sử dụng khi xe dừng lại do sự cố khẩn cấp.

- Lái xe mất tập trung: Trời mưa mang đến nhiều thử thách, vì vậy việc giữ tập trung là rất quan trọng. Tránh xa những xao nhãng như lướt điện thoại hay trò chuyện với hành khách.