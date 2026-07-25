Nhiều hãng ô tô tung ưu đãi lớn đến 360 triệu đồng khiến khách hàng khó bỏ qua

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 chứng kiến làn sóng ưu đãi mạnh từ nhiều thương hiệu. Không chỉ giảm giá bán, các hãng còn hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng quà và tung nhiều chương trình kích cầu lên đến hàng trăm triệu đồng nhằm giải phóng hàng tồn, thúc đẩy doanh số.

60 triệu đồng là mức giảm cao nhất dành cho Destinator.

Mitsubishi là một trong những thương hiệu sớm tung chương trình khuyến mại cho nhiều dòng xe đang phân phối tại Việt Nam. Các mẫu Destinator, Xpander, Xpander Cross, Xforce, Attrage và bán tải Triton đều được hưởng ưu đãi về giá hoặc quà tặng tùy phiên bản. Đáng chú ý, hai mẫu xe chủ lực là Destinator và Xforce cũng được đưa vào danh sách ưu đãi nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Trong khi đó, BYD tiếp tục duy trì chương trình giảm giá cho gần như toàn bộ danh mục sản phẩm trong hai tháng 7 và 8. Ngoài mức giảm trực tiếp, khách hàng còn được tặng thêm nhiều phụ kiện như bộ sạc cầm tay và các tiện ích đi kèm, qua đó tăng sức hút cho các mẫu xe điện của hãng tại thị trường Việt Nam.

Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai Thành Công tiếp tục mạnh tay kích cầu với hầu hết các dòng xe. Mẫu SUV Santa Fe vẫn là sản phẩm có mức ưu đãi lớn nhất, lên tới 220 triệu đồng. Xếp sau là mẫu MPV Stargazer với mức giảm 117 triệu đồng. So với tháng trước, Hyundai cũng tăng mức ưu đãi cho một số dòng xe như Stargazer, Accent, Creta và Tucson nhằm cải thiện doanh số trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Santa Fe giảm giá tới 220 triệu đồng.

Toyota Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ và giảm giá cho một số mẫu xe. Đáng chú ý, hãng vừa điều chỉnh danh mục sản phẩm khi ngừng phân phối phiên bản Camry chạy xăng, đồng thời đổi tên và giảm giá cho phiên bản hybrid. Theo đó, Camry HEV Premium hiện có giá 1,32 tỷ đồng, thấp hơn 140 triệu đồng so với trước, trong khi bản Camry HEV Luxury giữ nguyên giá 1,46 tỷ đồng. Bên cạnh Camry, Toyota cũng đang tái cơ cấu dải sedan khi Corolla Altis chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam.

Mức giảm sâu nhất trong tháng 7 thuộc về Subaru. Nhà phân phối áp dụng ưu đãi từ 300-360 triệu đồng cho các phiên bản Subaru Forester nhập khẩu từ Thái Lan thuộc đời cũ. Cụ thể, Forester 2.0 iL EyeSight giảm còn 799 triệu đồng, trong khi bản 2.0 iS EyeSight còn 839 triệu đồng. Mức giảm tương đương khoảng 27-30% giá niêm yết, cao hơn đáng kể so với các tháng trước và được xem là động thái đẩy nhanh việc giải phóng lượng xe tồn kho. Tuy nhiên, số lượng xe hưởng ưu đãi không nhiều.

Subaru Forester được giảm giá mạnh tay nhất, lên đến 360 triệu đồng.

Ngoài các thương hiệu kể trên, MG cũng gây chú ý khi tiếp tục giảm giá mẫu MPV G50. Một số đại lý tại Hà Nội đang chào bán phiên bản số sàn với mức giảm 100 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 459 triệu đồng đối với xe sản xuất năm 2025. Chương trình được áp dụng đến khi hết xe, nhằm kích cầu cho mẫu MPV từng được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ nhờ giá bán cạnh tranh và không gian rộng rãi.

Việc nhiều hãng xe đồng loạt tung ưu đãi trong tháng 7 cho thấy áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô Việt Nam vẫn rất lớn. Với hàng loạt chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ và quà tặng đi kèm, đây được xem là thời điểm thuận lợi để người tiêu dùng cân nhắc xuống tiền mua xe.