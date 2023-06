Người mua ô tô 'tiếc' vì mua xe sớm

Ông Huỳnh Minh Châu, Phó Giám đốc Hyundai Đông Sài Gòn nhận định: Trong tháng 7 này doanh số xe có thể sẽ tăng đột biến nhưng không nhiều. “Thực tế là do nhiều khách hàng của tháng 6 nằm im đó chờ được chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ áp dụng. Doanh số bán tháng 6 rớt sâu, tháng 7 tăng cao, chẳng qua là do 2 tháng dồn 1 tháng”- ông Châu cho hay. Cũng theo ông Châu dự đoán, do chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ rơi vào 6 tháng cuối năm, nên 3 tháng đầu thường khách hàng không có gì nôn nóng, diễn biến sẽ bình thường như hiện tại. Tuy nhiên 3 tháng cuối năm sẽ có khởi sắc hơn đối với thị trường ô tô.