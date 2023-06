Những chiếc xe hơi phù hợp với giới nữ

Chrysler Pacifica

Chrysler Pacifica là chiếc xe sang trọng. Ảnh: Carbuzz.

Chrysler Pacifica là chiếc xe sang trọng, an toàn và công nghệ hiện đại. Nó thiết kế trông đẹp mắt và bạn có thể sử dụng nó ở chế độ dẫn động bốn bánh.

Chiếc xe có ba hàng ghế, chỗ ngồi nhiều không gian và với các tiện nghi như kiểm soát khí hậu ba vùng. Các tùy chọn trang bị từ cơ bản (Touring) đến sang trọng (Pinnacle).

Pacifica có sẵn với động cơ V6 thông thường và dưới dạng tùy chọn hybrid, mang đến cho bạn sự linh hoạt mà các thương hiệu khác đơn giản là không cung cấp.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota Corolla Cross Hybrid. Ảnh: Carbuzz.

Toyota nổi tiếng là một trong những chiếc xe đáng tin cậy nhất trên thị trường và nó bán chạy nhất trên toàn thế giới. Mặc dù, nó chỉ có sẵn ở dạng xăng, nhưng đó là loại hybrid tiêu thụ nhiên liệu tổng cộng 37 mpg (6,3 lít).

Xe có năm chỗ ngồi, mạnh mẽ, công nghệ cập nhật và an toàn. Năm 2022, nó được lựa chọn an toàn hàng đầu của IIHS + két an toàn. Trên hết, nó cũng có giá cả phải chăng, bắt đầu với giá 27.970 USD (tương đương hơn 650,000 triệu đồng).

Honda Civic

Honda Civic Sedan là sự lựa chọn hoàn hảo cho nữ giới. Ảnh: Carbuzz.

Honda Civic Sedan là sự lựa chọn hoàn hảo cho nữ giới. Chiếc xe này có cốp, không gian chứa đồ rộng và hàng ghế sau có thể gập lại.

Thế hệ mới này được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Honda Civic đã đạt giải thưởng Top Safety Pick 2023.

Mercedes-Benz GLB-Class

Mercedes-Benz GLB-Class. Ảnh: Carbuzz.

Mercedes-Benz GLB có giá khởi điểm là 39.800 USD (tương đương 930 triệu đồng), có thể lên tới 51.500 USD (tương đương 1,2 tỉ đồng).

GLB là một lựa chọn sang trọng trong phân khúc xe gia đình, bao gồm hệ thống thông tin giải trí màn hình kép, hệ điều hành MBUX, cùng vô số trang bị an toàn tiêu chuẩn và tùy chọn.

GLB có chỗ ngồi cho bảy người, nhiều khoảng không trên đầu và phong cách hợp lý với thiết kế mini-GLS. Xe có công suất 221 mã lực ở dạng cơ bản, nó cũng có một số sức mạnh và thậm chí có phiên bản AMG mạnh mẽ trên đường trường.

Land Rover Range Rover Sport

Land Rover Range Rover Sport. Ảnh: Carbuzz.

Range Rover Sport là chiếc xe lớn, sang trọng, rộng rãi và giá khởi điểm hơn 80.000 USD (tương đương dưới 1,9 tỉ đồng).

Xe có nội thất được bọc da, mạ crôm từ Ultrafabrics để làm cho mọi bề mặt trở nên mềm mại, thoải mái và sang trọng.

Chiếc xe thậm chí còn chủ động loại bỏ tiếng ồn bên ngoài bằng loa được đặt ở tựa đầu. Đồng thời nó có thể đi địa hình, khiến nó trở thành phương tiện gia đình hoàn hảo cho mọi tình huống.

Honda Acura RDX

Honda Acura RDX. Ảnh: Carbuzz.

RDX là một chiếc Honda ưa thích, vì nó đã chứng tỏ bản thân là một trải nghiệm cao cấp. Xe có giá chào bán hơn 40.000 USD (tương đương gần 940 triệu đồng).

RDX trở thành một trong những chiếc xe cho giới nữ, vì nó có thiết kế nổi bật và tập trung vào các tính năng hiện đại.

RDX có công suất 272 mã lực và tự hào có khả năng xử lý tuyệt vời khi được kết hợp với hệ thống dẫn động bốn bánh.

Hơn nữa, hệ thống giảm xóc thích ứng và nhiều chế độ lái giúp xe sẵn sàng đáp ứng các chuyến lái xe đường dài.

Chiếc crossover đã được trao xếp hạng Top Safety Pick+ từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc.

Mazda CX-50

CX-50 có nội thất sang trọng. Ảnh: Carbuzz.

CX-50 có nội thất sang trọng, hệ thống thông tin giải trí dễ điều hướng và động cơ tăng áp 2,5 lít với 250 mã lực.

CX-50 đều được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hoạt động như một điểm truy cập Wi-Fi cho hành khách và bao gồm dịch vụ kết nối Mazda miễn phí trong ba năm. Như hỗ trợ bên đường, kết nối tự động với 9-1-1 khi gặp nguy hiểm, khả năng để đọc tình trạng của xe và tùy chọn khởi động từ xa với ứng dụng MyMazda.

CX-50 có nội thất cao cấp, sạc không dây, hệ thống âm thanh Bose, giám sát điểm mù và cốp sau chỉnh điện trên các mẫu xe cao hơn.

Nguồn: https://plo.vn/nhung-chiec-xe-hoi-phu-hop-voi-gioi-nu-post733995.htmlNguồn: https://plo.vn/nhung-chiec-xe-hoi-phu-hop-voi-gioi-nu-post733995.html