Kia Carnival Hybrid thêm bản mới "dễ mua" hơn, tiêu thụ 4,8 lít xăng/100km

Trong giai đoạn đầu mở bán, phiên bản mới được ưu đãi 20 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 1,379 tỷ đồng. Đây hiện là biến thể hybrid có giá thấp nhất của Kia Carnival tại Việt Nam, nâng tổng số phiên bản của mẫu xe lên 7, trong đó có 3 phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid. Với mức giá chỉ nhỉnh hơn bản máy dầu Luxury, Carnival Hybrid Luxury 8S được định hướng tới khách hàng gia đình cũng như các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

3 phiên bản Kia Carnival hybrid đang được phân phối tại Việt Nam

Kia Carnival Hybrid Luxury 8S sử dụng hệ truyền động gồm động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, sản sinh công suất kết hợp 242 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe được trang bị công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC giúp tăng độ ổn định khi đánh lái và hạn chế rung lắc cho hành khách phía sau. Theo công bố của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 4,8-4,95 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với các phiên bản dùng động cơ đốt trong.

Hiện Kia chưa công bố đầy đủ danh sách trang bị của Carnival Hybrid Luxury 8S, tuy nhiên nhiều khả năng phiên bản này sẽ có cấu hình tương tự bản máy dầu Luxury. Xe dự kiến sở hữu đèn pha LED tự động, đèn định vị LED, cửa hông trượt điện, cốp điện, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, gạt mưa tự động, bệ bước chân cùng bộ mâm hợp kim 19 inch. Một số tiện ích như cửa sổ trời, đèn sương mù hay các chi tiết ngoại thất cao cấp sẽ chỉ xuất hiện trên những phiên bản đắt tiền hơn.

Ảnh tham khảo nội thất phiên bản máy dầu

Nội thất phiên bản mới được kỳ vọng trang bị cấu hình 8 ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, hàng ghế thứ hai dạng tiêu chuẩn thay vì ghế thương gia chỉnh điện. Khoang lái có cụm màn hình kép 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động ba vùng, chìa khóa thông minh, khởi động từ xa, phanh đỗ điện tử và hệ thống âm thanh 6 loa. Cấu hình 8 chỗ cũng mang đến khả năng chuyên chở linh hoạt hơn, phù hợp với các đơn vị vận tải hành khách, khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng.

An toàn trên Kia Carnival Hybrid Luxury 8S nhiều khả năng được trang bị các tính năng cơ bản như 8 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi, kiểm soát áp suất lốp và ga tự động. Để có mức giá thấp hơn hàng trăm triệu đồng so với hai bản Hybrid Premium và Signature, phiên bản này được cho là sẽ không có gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, bao gồm các tính năng như hỗ trợ giữ làn hay hiển thị điểm mù.

Việc bổ sung phiên bản hybrid giá thấp được kỳ vọng sẽ giúp Kia Carnival tiếp cận nhiều khách hàng hơn trong bối cảnh nhu cầu về các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ ngày càng tăng.