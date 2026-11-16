Doanh số Toyota Vios tháng 10/2026: Ưu đãi “hết cỡ” vẫn khó cản đà suy giảm

Theo số liệu mới được công bố, Toyota Việt Nam bán ra 659 xe Vios trong tháng 10/2026, giảm 13,06% so với tháng liền trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, mẫu sedan hạng B này đạt 7.590 xe, thấp hơn 23,31% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này khá đáng chú ý khi Toyota liên tục triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính, trong đó có ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ. Điều đó cho thấy sức ép không chỉ đến từ giá bán hay chính sách bán hàng, mà xuất phát từ sự dịch chuyển trong nhu cầu của thị trường.

Thực tế, đà giảm không phải là câu chuyện riêng của Vios. Trong tháng 10, Mazda2 là mẫu xe duy nhất của phân khúc sedan B ghi nhận doanh số tăng trưởng, trong khi các đối thủ còn lại đều đi xuống.

Nguyên nhân chính nằm ở thay đổi trong thói quen chọn xe của người tiêu dùng. Các dòng MPV và SUV gầm cao ngày càng được ưa chuộng nhờ không gian rộng rãi, tư thế ngồi cao và tính đa dụng, phù hợp với nhu cầu gia đình. Sedan hạng B, vốn là lựa chọn quen thuộc của người mua xe lần đầu, vì thế chịu sự cạnh tranh trực diện từ các mẫu xe gầm cao có mức giá tiệm cận.

Dù sụt giảm, Vios vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan B. Honda City, đứng thứ hai, tiêu thụ 5.938 xe trong 10 tháng đầu năm, thấp hơn Vios hơn 1.600 xe. Nếu không có biến động lớn, nhiều khả năng Vios sẽ tiếp tục giữ vị trí số một đến hết năm 2026.

Có thể thấy, chính sách ưu đãi linh hoạt đã giúp Vios giữ được vị thế đầu bảng, dù chưa đủ để đảo ngược xu hướng chung của phân khúc.

Hiện Toyota Vios được phân phối với 3 phiên bản, giá niêm yết từ 458 đến 545 triệu đồng, mức giá phù hợp với phần lớn khách hàng Việt, đặc biệt là người mua xe lần đầu và khách hàng kinh doanh dịch vụ.

Xe tập trung vào tính thực dụng với vô-lăng 3 chấu tích hợp phím điều khiển âm thanh và đàm thoại rảnh tay, điều hòa tự động, hàng ghế sau gập 60:40, màn hình giải trí cảm ứng 7 hoặc 9 inch tùy phiên bản, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, Bluetooth và cổng sạc USB Type-C cho hàng ghế sau. Các phiên bản CVT dùng ghế bọc da. Riêng bản G CVT được bổ sung đồng hồ Optitron kết hợp màn hình TFT 4,2 inch, lẫy chuyển số trên vô-lăng, khởi động bằng nút bấm và ga tự động.

Cả ba phiên bản dùng chung động cơ xăng 1.5L 4 xy-lanh, công nghệ van biến thiên kép Dual VVT-i, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Xe đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước.

Trang bị tiêu chuẩn gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và cảm biến sau. Bản G CVT được trang bị thêm gói Toyota Safety Sense với cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và kiểm soát hành trình, cùng 7 túi khí; hai bản E có 3 túi khí.