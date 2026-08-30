Mức phạt mới nhất lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường.

Nếu không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện sẽ mắc lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên và bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Hành vi vi phạm lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên sẽ bị xử phạt nghiêm từ 150.000 đồng đến 16 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Chi tiết mức phạt lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên theo từng phương tiện

Đối với xe đạp, xe đạp máy và xe thô sơ khác:

Theo điểm d khoản 2 Điều 9 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên sẽ bị phạt từ 150.000 - 250.000 đồng.

Đối với xe máy chuyên dùng:

Theo điểm g khoản 6 Điều 8 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền 3 - 5 triệu đồng. Trường hợp hành vi này gây tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ tăng lên từ 14 - 16 triệu đồng.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự:

Căn cứ điểm đ khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên đối với xe máy là từ 4 - 6 triệu đồng. Nếu gây tai nạn giao thông, người vi phạm bị phạt từ 10 - 14 triệu đồng. Đồng thời, tài xế sẽ bị trừ 04 điểm trên giấy phép lái xe (theo điểm b khoản 13 Điều 7).

Đối với xe ô tô và các loại xe chở người, chở hàng 4 bánh có gắn động cơ:

Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế điều khiển ô tô mắc lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện cũng bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm b khoản 15 Điều 6 Nghị định này.