Ưu và nhược của Mitsubishi Xpander giá từ 555 triệu đồng

Mitsubishi Xpander 2025 ra mắt với diện mạo trẻ trung hơn, tiếp tục củng cố vị thế của Mitsubishi trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Thiết kế Dynamic Shield thế hệ mới mang lại sự mạnh mẽ, dù phần mạ kim loại trước xe đôi lúc tạo cảm giác hơi cầu kỳ. Cụm đèn LED chữ T sắc sảo giúp tăng tính nhận diện, kết hợp kính chắn gió cách âm mang đến trải nghiệm yên tĩnh dễ chịu.

Thân xe với đường dập nổi và la-zăng 17 inch tạo vẻ thể thao, dù lớp nhựa chống trầy khiến tổng thể hơi thiên về tính thực dụng. Đuôi xe cân đối với đèn hậu LED chữ T bắt mắt, giúp tạo sự đồng bộ với thiết kế phía trước. Xpander 2025 cũng có 6 màu sắc để người dùng dễ chọn theo cá tính.

Nội thất rộng rãi là điểm cộng lớn khi cả ba hàng ghế đều thoải mái, đặc biệt hàng cuối gập linh hoạt để mở rộng khoang chứa đồ. Màn hình trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto giúp trải nghiệm lái hiện đại hơn. Dàn âm thanh 6 loa đủ tốt cho nhu cầu gia đình, dù không quá nổi bật với người yêu âm nhạc.

Chất liệu ghế tùy phiên bản, trong đó bản AT Premium dùng da tối màu tạo cảm giác sang hơn bản MT ghế nỉ. Điều hòa kỹ thuật số làm lạnh nhanh, có cửa gió sau nên rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm.

Động cơ MIVEC 1.5L cho sức mạnh vừa phải, đủ đáp ứng nhu cầu đi phố và đường trường. Hộp số tự động 4 cấp vận hành mượt nhưng chưa thật hiện đại so với đối thủ. Xe tiết kiệm nhiên liệu tốt, chỉ 6–7 lít/100 km, giúp giảm chi phí sử dụng đáng kể. Khả năng vận hành ổn định nhờ hệ thống treo cải tiến và khoảng sáng gầm hợp lý.

Trên xe có các tính năng an toàn tiêu chuẩn đầy đủ, đặc biệt bản Premium và Xpander Cross có camera 360 và AYC hỗ trợ vào cua hiệu quả. Giá bán từ 555–699 triệu đồng giúp Xpander giữ lợi thế lớn so với XL7, BR-V hay Veloz. Bên cạnh đó, dòng MPV Xpander cũng thường được hưởng các chương trình khuyến mãi, càng tăng tính hấp dẫn.

Là dòng MPV giá mềm, Xpander sở hữu nhiều điểm sáng ấn tượng như trên. Thế nhưng, dòng xe này vẫn có một số hạn chế vẫn đang tồn tại. Chẳng hạn như thân vỏ của xe khá mỏng, dễ bị móp khi va chạm nhẹ.

Chất liệu cabin chưa thật sự cao cấp, các mảng ốp nhựa dễ xuống cấp và phát ra tiếng kêu khi đi đường xấu. Hệ thống giảm xóc cũng không quá khỏe, khiến xe bị rung khi chở nặng. Ngoài ra, động cơ 1.5L tỏ ra thiếu lực khi chạy đủ tải, nhất là trên đường dài hoặc đoạn đèo dốc.

Mặc dù vậy, xét về tổng thể, Xpander 2025 là chiếc MPV hài hòa giữa thiết kế, tiện nghi và vận hành, dù vẫn còn vài điểm có thể nâng cấp. Xe phù hợp gia đình đông người, người làm dịch vụ hoặc ai muốn một mẫu MPV kinh tế, bền bỉ và dễ sử dụng. Với những cải tiến mới, Xpander tiếp tục là ứng viên sáng giá trong phân khúc MPV năm 2025.