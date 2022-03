Mitsubishi Outlander phiên bản Black Edition ra mắt thị trường Mỹ

Mitsubishi vừa giới thiệu phiên bản Black Edition của dòng xe Outlander mới tại thị trường Mỹ.

Đây là một động thái nỗ lực duy trì vị thế khi thiết kế mới của Outlander đã giúp Mitsubishi bùng nổ doanh số bán hàng tốt nhất từ trước đến nay trong tháng 12 và chiếm 33,2% tổng doanh số của thương hiệu trong năm ngoái.

Hiện đã cập bến tại các đại lý ở Mỹ, chiếc xe Outlander Black Edition gây ấn tượng cho người mua với thiết kế dựa trên bản SE nhưng được bổ sung thêm các trang bị như cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy nhiên, phiên bản này lại trở nên đáng chú ý hơn nhờ những nâng cấp về kiểu dáng bao gồm gương chiếu hậu đen bóng, các huy hiệu màu đen và điểm nhấn màu đen bóng trên cản va.

Các thay đổi này được liên kết với nhau thông qua các tay nắm cửa với điểm nhấn màu đen cũng như bộ mâm đa chấu 20 inch cũng được sơn đen hầm hố. Mẫu xe cũng được trang bị hệ thống đèn LED chiếu sáng, cần gạt nước mưa cảm biến và cửa sau điện mở tự động.

Chiếc xe không có nhiều thay đổi trong phần nội thất ở phiên bản này. Với ngoại thất, Black Edition có phần đầu xe, đường viền trụ và bộ la-zăng đều màu đen đồng bộ. Vì được tạo ra dựa trên bản SE nên khoang cabin của chiếc Mitsubishi Outlander 2022 này sẽ bao gồm màn hình 7 inch trong cụm đồng hồ cũng như màn hình trung tâm 9 inch có hệ thống thông tin giải trí tương thích với Android Auto và Apple CarPlay. Xe còn có vô lăng bọc da đi cùng ghế da tổng hợp / da lộn và ghế lái có khả năng điều chỉnh điện 8 hướng.

Các điểm nổi bật khác bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa, bộ sạc điện thoại thông minh không dây và chỗ ngồi cho tối đa bảy người. Ngoài ra, mẫu xe này cũng đặc biệt có hệ thống ra vào không cần chìa khóa đi kèm với khởi động bằng nút bấm.

Xe được trang bị động cơ khối động cơ 4 xy lanh, dung tích 2.5L, cho công suất lên đến 181 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm kết nối với hộp số biến thiên liên tục CVT. Hệ thống này có thể được ghép nối với hệ dẫn động bốn bánh đi kèm mức giá tăng thêm 1.800 USD tương đương 41 triệu đồng.

Về mặt an toàn, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 được tăng cường khả năng bảo vệ an toàn với nhiều tính năng tiên tiến. Trong đó bao gồm gói công nghệ an toàn chủ động thông minh giống với nguyên bản như: hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW)..

Ngoài ra, còn có hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA)... Chiếc crossover này cũng bao gồm tính năng đèn chiếu sáng cao tự động, phanh khẩn cấp tự động phía sau và hệ thống kiểm soát hình trình chủ động và phát hiện người đi bộ.

Hiện phiên bản đặc biệt Black Edition hiện đang có giá khởi điểm từ 29.995 USD tương đương hơn 680 triệu đồng tại thị trường Mỹ.

