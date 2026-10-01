MG5 sắp “lột xác” tại Việt Nam, thêm máy turbo 178 mã lực và ADAS 12 tính năng

Theo thông tin được hãng công bố, MG5 2026 sẽ có 2 tùy chọn động cơ. Bên cạnh máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số CVT, lần đầu tiên mẫu sedan này có thêm động cơ 1.5L tăng áp đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Tham chiếu thông số tại thị trường Trung Quốc, động cơ 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 127 mã lực và mô-men xoắn 158 Nm. Trong khi đó, máy 1.5L tăng áp mạnh 178 mã lực, mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Đây sẽ là cấu hình đáng chú ý nhất trên MG5 mới nếu được giữ nguyên khi bán tại Việt Nam.

Không chỉ nâng cấp sức mạnh, MG5 2026 còn được bổ sung gói hỗ trợ lái MG Pilot với 12 tính năng. Một số công nghệ đáng chú ý gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Đây là bước tiến đáng kể nếu so với MG5 hiện hành vốn chưa có hệ thống hỗ trợ lái chủ động toàn diện như vậy.

Ngoại thất MG5 mới được tái thiết kế mạnh ở phần đầu xe. Cụm đèn chiếu sáng và hốc gió cản trước mang kiểu dáng thể thao hơn, trong khi phía sau xuất hiện cụm đèn hậu kéo dài cùng cản sau thiết kế mới.

Khoang nội thất cũng thay đổi đáng kể. Bố cục bất đối xứng trên phiên bản hiện hành được thay bằng thiết kế đối xứng, hiện đại hơn. Điểm nhấn là bộ đôi màn hình 12,3 inch trên táp-lô, cùng cụm điều khiển trung tâm được tối giản các nút bấm vật lý và hệ thống cửa gió điều hòa viền chrome.

MG Việt Nam dự kiến ra mắt MG5 2026 vào quý IV năm nay. Giá bán và thông số cuối cùng chưa được công bố. Hiện MG5 tại Việt Nam có 2 phiên bản STD và LUX, giá niêm yết lần lượt 488 triệu và 528 triệu đồng.