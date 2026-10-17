Hyundai Palisade Hybrid mới công bố giá bán tại Việt Nam

Hyundai Thành Công Việt Nam vừa công bố giá bán Palisade Hybrid hoàn toàn mới. Mẫu SUV này được phân phối với ba phiên bản, giá cao nhất 1,699 tỷ đồng, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe rộng rãi, nhiều tiện nghi và có khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Với giá khởi điểm chưa đến 1,5 tỷ đồng, Palisade Hybrid được định vị trong nhóm SUV cỡ lớn có mức giá tương đối cạnh tranh. Mẫu xe có thể thu hút cả khách hàng muốn nâng cấp từ SUV cỡ D lẫn những người đang tìm kiếm phương tiện phục vụ gia đình đông thành viên.

Xe được phân phối với ba phiên bản, giá cao nhất 1,699 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hyundai cung cấp hai cấu hình ghế ngồi trên phiên bản Calligraphy. Bản 8 chỗ hướng đến nhu cầu chở nhiều người, trong khi bản 7 chỗ phù hợp với khách hàng ưu tiên cách bố trí không gian cho hành khách.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 5.065 x 1.980 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. So với thế hệ trước, xe dài hơn 70 mm, rộng hơn 5 mm và có chiều dài cơ sở tăng khoảng 70 mm theo thông số đối chiếu của nhà sản xuất.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 5.065 x 1.980 x 1.805 mm.

Ngoại hình được phát triển theo hướng vuông vức, bề thế, với nắp ca-pô đặt cao, lưới tản nhiệt lớn cùng cụm đèn LED định vị ban ngày bố trí theo phương dọc. Phần đuôi xe tạo điểm nhấn bằng cụm đèn hậu dựng đứng, đồng bộ với phong cách thiết kế tổng thể.

Bên trong, khoang lái được thiết kế lại với bảng táp-lô liền mạch, tích hợp màn hình kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 12,3 inch. Một số trang bị đáng chú ý gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái, cần số điện tử sau vô-lăng, ghế bọc da Nappa, đèn viền nội thất, kính cách âm hai lớp và hệ thống âm thanh Bose 14 loa.

Bên trong, khoang lái được thiết kế lại với bảng táp-lô liền mạch, tích hợp màn hình kỹ thuật số.

Xe còn có sáu cổng sạc USB Type-C công suất 100 W và tính năng tự làm sạch camera, góp phần tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Động cơ hybrid tăng áp 2.5L, công suất 334 mã lực

Điểm thay đổi đáng chú ý của Hyundai Palisade thế hệ mới tại Việt Nam nằm ở hệ truyền động. Thay vì chỉ sử dụng động cơ diesel như thế hệ trước, mẫu SUV này chuyển sang hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp Smartstream 2.5 T-GDi với hai mô-tơ điện.

Hệ thống cho tổng công suất khoảng 334 mã lực, mô-men xoắn cực đại 460 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Xe sử dụng hệ thống hybrid TMED-II, có khả năng điều phối hoạt động giữa động cơ đốt trong và các mô-tơ điện tùy theo điều kiện vận hành.

Động cơ lai xăng điện cho tổng công suất khoảng 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm.

Theo thông tin từ nhà phân phối, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe được tối ưu ở mức 6,1 lít/100 km. Đây là con số đáng chú ý đối với một mẫu SUV có kích thước lớn và cấu hình ba hàng ghế.

Hệ truyền động hybrid không chỉ hướng đến việc giảm mức tiêu thụ nhiên liệu mà còn cải thiện độ êm ái khi vận hành. Ở tốc độ thấp, mô-tơ điện có thể hỗ trợ xe di chuyển nhẹ nhàng hơn; khi tăng tốc hoặc leo dốc, động cơ xăng và mô-tơ điện phối hợp để cung cấp sức kéo.

Bổ sung nhiều công nghệ an toàn chủ động

Hyundai Palisade Hybrid được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Các tính năng đáng chú ý gồm hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung và điều khiển hành trình thích ứng.

Hyundai Palisade Hybrid cạnh tranh với các mẫu SUV ba hàng ghế.

Ngoài ra, xe có camera 360 độ cùng các hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, đỗ xe và khi phương tiện cắt ngang phía sau. Những trang bị này đặc biệt hữu ích với một mẫu SUV có thân xe lớn, thường xuyên di chuyển trong đô thị hoặc không gian đỗ xe chật hẹp.

Theo thông tin công bố, xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, trong khi hệ thống pin hybrid được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Khách hàng đặt cọc trước thời điểm công bố giá chính thức được tặng gói bảo hiểm vật chất xe trong một năm theo chương trình của nhà phân phối.

Tạo sức ép lên nhóm SUV cỡ lớn

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade Hybrid cạnh tranh với các mẫu SUV ba hàng ghế như Volkswagen Teramont. Đáng chú ý, Teramont Pro có giá 2,799 tỷ đồng và Teramont Pro Max có giá 2,888 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mẫu xe Hàn Quốc. Mức giá từ 1,499 tỷ đồng cũng đưa Palisade Hybrid đến gần hơn với nhóm SUV cỡ D phiên bản cao cấp, chẳng hạn Ford Everest Platinum+ có giá khoảng 1,629 tỷ đồng theo giá niêm yết được công bố.

Lợi thế của Palisade nằm ở kích thước lớn, cấu hình ghế linh hoạt, nhiều tiện nghi và hệ truyền động hybrid. Tuy nhiên, lựa chọn giữa các mẫu xe vẫn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế, đặc biệt là khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình, chi phí sử dụng dài hạn và yêu cầu về không gian.

Việc chuyển sang hệ truyền động hybrid cho thấy Hyundai đang mở rộng hướng tiếp cận khách hàng đối với dòng SUV đầu bảng của mình tại Việt Nam. Với mức giá chưa đến 1,7 tỷ đồng cho phiên bản cao nhất, Palisade Hybrid được kỳ vọng tạo thêm sức cạnh tranh trong nhóm xe gia đình cỡ lớn, nơi người mua ngày càng quan tâm đồng thời đến không gian, tiện nghi và hiệu quả nhiên liệu.

Xe còn có sáu cổng sạc USB Type-C công suất 100 W và tính năng tự làm sạch camera.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Hyundai Palisade Hybrid tại Việt Nam:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Palisade Hybrid Prestige 1,499 Palisade Hybrid Calligraphy 8 chỗ 1,689 Palisade Hybrid Calligraphy 7 chỗ 1,699

Các mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).