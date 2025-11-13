Bộ 6 sedan hạng sang đắt nhất năm 2025, có chiếc lên tới hơn 13 tỷ đồng

1. Bentley Flying Spur 2025

Bentley Flying Spur 2025 có giá niêm yết từ 276.450-298.250 USD (khoảng 7,28-7,86 tỷ đồng), có sự nâng cấp nhẹ về kiểu dáng với lưới tản nhiệt, cản xe và thiết kế mâm mới, đồng thời trang bị hệ truyền động hybrid sạc điện hoàn toàn mới. Sự kết hợp giữa động cơ V8 tăng áp kép và mô-tơ điện cho tổng công suất 771 mã lực, giúp xe tăng tốc 0–60 mph trong 3,3 giây và chạy điện thuần khoảng 40 dặm (64,37 km) mỗi lần sạc.

Nội thất Bentley Flying Spur được hoàn thiện với da, gỗ và kim loại cao cấp, mang lại không gian rộng rãi và sang trọng cho cả hàng ghế trước lẫn sau. Hành khách phía sau có thể điều khiển rèm cửa, điều hòa và chức năng mát-xa qua bộ điều khiển cảm ứng từ xa, trong khi bảng điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình giải trí 12,3 inch hoặc tùy chọn bảng xoay hiển thị đồng hồ analog. Xe hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây, điểm phát Wi-Fi và hệ thống âm thanh từ tiêu chuẩn 10 loa đến cao cấp Naim 19 loa. Các tính năng an toàn gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng và tầm nhìn ban đêm.

2. 2025 Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre 2025 bổ sung phiên bản Black Badge mạnh mẽ hơn, tăng thêm 73 mã lực so với bản tiêu chuẩn và có hai chế độ lái mới Infinity và Spirited mang đến khả năng tăng tốc nhanh hơn. Hệ thống treo được tinh chỉnh giúp cải thiện khả năng xử lý, trong khi vô-lăng có cảm giác thể thao hơn. Bản tiêu chuẩn sở hữu hệ truyền động điện hai động cơ 577 mã lực, còn Black Badge nâng lên công suất 650 mã lực và mô-men xoắn 793 lb-ft. Hệ thống treo thích ứng và vật liệu cách âm dày đặc giúp hành trình êm ái và gần như tuyệt đối yên tĩnh, chỉ đạt 63 dB ở tốc độ 70 mph (112,65 km/h). Pin 102 kWh từ BMW i7 mang lại phạm vi ước tính 266–291 dặm (428-468,3 km) tùy kích thước bánh xe, và bản thử nghiệm với mâm 23 inch vẫn đạt 260 dặm (418,42 km) thực tế.

Rolls-Royce Spectre mới có cabin bốn chỗ sang trọng với cửa sau mở ngược, nội thất xa hoa quen thuộc và các chi tiết phát sáng độc đáo trên trần cùng cửa xe. Xe trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng, cụm đồng hồ kỹ thuật số và tùy chọn hệ thống âm thanh Bespoke Audio cao cấp. Tùy chọn cá nhân hóa gần như vô hạn, thể hiện đẳng cấp thủ công đặc trưng của Rolls-Royce. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn kèm hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Dòng sedan hạng sang này có giá niêm yết 397.750 USD (10,48 tỷ đồng) cho bản Spectre và 467.750 USD (12,32 tỷ đồng) cho bản Spectre Black Badge.

3. 2025 Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom 2025 tiếp tục được sản xuất mà không thay đổi lớn, nhưng bản đặc biệt Phantom Scintilla giới hạn chỉ 10 chiếc đã ra mắt tại Pebble Beach 2024, với 3 chiếc dành cho thị trường Mỹ. Scintilla nổi bật với sơn gốm hai tông Trắng Andalusian và Xanh Thracian cùng biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng gốm trắng, có nội thất mang tính nghệ thuật với chi tiết nhôm phay và ghế bọc vải tuýt thêu tinh xảo.

Phantom có giá khởi điểm 517.750 USD (13,64 tỷ đồng), trang bị động cơ V12 tăng áp kép 563 mã lực, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau cho trải nghiệm lái êm như bay. Hệ thống treo thích ứng với camera quét mặt đường giúp xe lướt qua mọi khuyết điểm một cách mượt mà, trong khi cabin yên tĩnh như một thư viện sang trọng.

Nội thất phủ da, gỗ và kim loại thủ công tinh tế, cho phép khách hàng tùy chỉnh nghệ thuật trưng bày riêng trên bảng điều khiển. Phantom có bản trục cơ sở tiêu chuẩn và bản kéo dài thêm 8,6 inch với không gian duỗi chân rộng rãi cùng cửa sau mở ngược. Hành khách phía sau được tận hưởng ghế mát-xa, thảm lông dày, minibar, điều khiển giải trí riêng và màn hình cảm ứng gập xuống từ ghế trước. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn và kiểm soát hành trình thích ứng có tầm nhìn ban đêm.

4. 2025 Cadillac Celestiq

Cadillac Celestiq 2025 là mẫu xe hoàn toàn mới, được chế tạo thủ công theo đơn đặt hàng riêng biệt và không xuất hiện tại các đại lý thông thường. Mỗi chiếc xe đều là tác phẩm độc nhất, có thể tùy chỉnh không giới hạn với giá khởi điểm khoảng 340.000 USD (8,96 tỷ đồng), nhưng giá thực tế sẽ cao hơn nhiều tùy theo yêu cầu cá nhân. Celestiq sử dụng hệ truyền động điện AWD hai mô-tơ cho công suất 655 mã lực, đi kèm hệ thống treo khí nén thích ứng và tính năng lái bánh sau giúp di chuyển linh hoạt. Xe vận hành êm ái, yên tĩnh và cân bằng tốt khi vào cua, đồng thời có chế độ lái một bàn đạp nhờ phanh tái tạo. Pin Ultium cung cấp phạm vi 303 dặm (487,63 km), có thể sạc nhanh DC để thêm 75 dặm (120,7 km) chỉ sau 10 phút.

Nội thất xe thiết kế bốn chỗ ngồi cực kỳ sang trọng với da cao cấp, kính trần điều chỉnh mờ – sáng độc lập cho từng ghế và các chi tiết gỗ, kim loại tinh xảo. Cabin trang bị màn hình kỹ thuật số 55 inch trải dài toàn bảng táp-lô, hai màn hình 12,6 inch phía sau và hệ thống âm thanh AKG Studio Reference 38 loa. Celestiq tích hợp nhiều công nghệ an toàn tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống lái rảnh tay Ultra Cruise.

5. 2025 Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce Ghost 2025 nhận diện mạo mới tinh tế với lưới tản nhiệt, hệ thống chiếu sáng, thân xe và mâm hợp kim được thiết kế lại. Nội thất nâng cấp với bảng kính kéo dài toàn chiều rộng, tích hợp màn hình thông tin giải trí, cụm đồng hồ kỹ thuật số và bộ sưu tập nghệ thuật số. Hệ thống Whispers mới cho phép người dùng điều khiển xe, gửi lộ trình và khóa cửa từ xa qua điện thoại. Hàng ghế sau có hệ thống giải trí hai màn hình, hỗ trợ phát trực tuyến song song cùng tủ rượu Champagne điều chỉnh nhiệt độ chuyên biệt.

Vật liệu nội thất sang trọng hơn với gỗ tần bì xám, da và vải chéo cao cấp. Ghost trang bị động cơ V12 6,7 lít 563 mã lực (592 mã lực với bản Black Badge), hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 4 bánh. Hệ thống treo thích ứng cùng camera quét mặt đường mang lại cảm giác lái êm ái nhưng vẫn chính xác và cân bằng. Cabin xa hoa với da mịn, gỗ quý, thảm dày, trần LED giả bầu trời sao và hệ thống âm thanh Bespoke 18 loa 1400 watt. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Dòng sedan hạng sang này có giá niêm yết dao động từ 357.750 – 422.750 USD (9,42-11,14 tỷ đồng), tùy theo từng phiên bản.

Mercedes-Maybach S-Class 2025 được phân phối với 3 phiên bản khác nhau, trong đó phiên bản giới hạn S680 Edition Nordic Glow đắt nhất, có giá niêm yết lên đến 340.150 USD (8,96 tỷ đồng). Phiên bản này lấy cảm hứng từ Bắc Cực quang, với sơn hai tông màu độc quyền và nội thất hoàn thiện riêng biệt. Chỉ 50 chiếc được sản xuất, đi kèm hầu hết các tùy chọn cao cấp như gói Night Series Design và Executive Rear Seat Plus, với giá cao hơn khoảng 100.000 USD so với Maybach S680 tiêu chuẩn. Dưới nắp capo, S580 sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép 496 mã lực kèm hệ thống hybrid 48V, trong khi S680 trang bị động cơ V12 6.0L 621 mã lực, cả hai đều dùng hệ dẫn động 4Matic.

Maybach gây ấn tượng với khả năng cách âm gần hoàn hảo, chỉ 64 dB ở 70 mph (112,65 km/h), cùng hệ thống treo khí nén và khử tiếng ồn chủ động mang lại cảm giác êm ái hiếm có. Hệ thống lái bánh sau giúp chiếc sedan dài di chuyển linh hoạt, còn chiều dài cơ sở tăng thêm 7 inch tạo không gian duỗi chân thoải mái cho hàng ghế sau. Nội thất phủ da cao cấp, ghế massage, đèn viền 64 màu, lọc ion không khí có hương thơm và cửa sổ trời toàn cảnh đều là trang bị tiêu chuẩn. Các tùy chọn cao cấp gồm tủ lạnh mini, bàn gập, giá để ly có kiểm soát nhiệt độ và ly sâm panh Maybach.

Xe trang bị hệ thống MBUX mới nhất với màn hình OLED 12,8 inch, cụm đồng hồ 12,3 inch, âm thanh Burmester 30 loa và kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn và kiểm soát hành trình thích ứng có giữ làn.