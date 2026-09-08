Ở phiên bản Hyundai Creta mới, người dùng Việt đang chờ đợi những thay đổi nào?

Sau bản nâng cấp ra mắt tại Việt Nam năm 2025, Hyundai Creta hiện đã có diện mạo, nội thất và trang bị công nghệ mới hơn, với 4 phiên bản có giá từ 599-715 triệu đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh phân khúc CUV cỡ B ngày càng cạnh tranh, người dùng Việt được cho là vẫn kỳ vọng nhiều hơn nếu Hyundai Creta bước sang một thế hệ hoàn toàn mới.

Động cơ mạnh hơn là một trong những mong muốn đáng chú ý nhất. Creta hiện vẫn sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT. Thông số này phù hợp với nhu cầu di chuyển đô thị nhưng chưa thực sự nổi bật khi đặt cạnh một số đối thủ mới trong phân khúc.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 115 mã lực.

Với thế hệ tiếp theo, người dùng có thể kỳ vọng Hyundai bổ sung một lựa chọn động cơ mạnh hơn, hoặc hệ truyền động hybrid nhằm cải thiện khả năng tăng tốc cũng như mức tiêu thụ nhiên liệu. Đây cũng là hướng đi phù hợp khi xu hướng xe hybrid ngày càng được người tiêu dùng Việt quan tâm.

Công nghệ an toàn cũng được kỳ vọng nâng cấp toàn diện. Creta hiện đã được bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người lái, nhưng với một thế hệ hoàn toàn mới, người dùng có thể mong chờ gói ADAS hoàn thiện hơn, bao gồm hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Người dùng có thể mong chờ gói ADAS hoàn thiện hơn.

Đây là những trang bị ngày càng phổ biến trên các mẫu CUV cùng phân khúc, vì vậy việc nâng cấp ADAS có thể giúp Creta duy trì sức cạnh tranh trước các đối thủ Nhật Bản và Trung Quốc.

Không gian nội thất cũng là điểm người dùng chờ đợi sự cải thiện. Bản Creta hiện tại đã thay đổi mạnh thiết kế cabin, nổi bật với cụm màn hình kép 10,25 inch trên các phiên bản cao cấp. Tuy nhiên, thế hệ mới có thể tập trung nhiều hơn vào không gian hàng ghế sau, khả năng cách âm và các tiện ích dành cho gia đình.

Đặc biệt, nếu chiều dài cơ sở được cải thiện, Creta sẽ có thêm lợi thế trong nhóm khách hàng sử dụng xe gia đình, vốn ngày càng chú trọng sự thoải mái ở hàng ghế thứ hai.

Không gian nội thất cũng là điểm người dùng chờ đợi sự cải thiện.

Một thay đổi khác được kỳ vọng là khả năng cách âm và chất lượng vận hành. Creta hiện được đánh giá cao ở sự cân bằng và khả năng di chuyển trên những cung đường xấu, nhưng thế hệ mới có thể tiếp tục cải thiện hệ thống treo, độ ổn định thân xe ở tốc độ cao và khả năng cách âm khoang cabin.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể mong chờ một thiết kế khác biệt rõ ràng hơn giữa các phiên bản. Việc bổ sung bản N Line đã giúp Creta có thêm lựa chọn mang phong cách thể thao, nhưng phiên bản này vẫn sử dụng động cơ không thay đổi so với các bản còn lại.

Cuối cùng, giá bán vẫn sẽ là yếu tố quyết định. Với mức 599-715 triệu đồng hiện nay, Creta nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross và Kia Seltos. Khi thế hệ mới xuất hiện, nếu giá tăng quá mạnh trong khi nâng cấp chủ yếu tập trung vào thiết kế và trang bị, mẫu xe sẽ khó tạo lợi thế rõ rệt.

Vì vậy, một Hyundai Creta thế hệ mới hấp dẫn hơn trong mắt khách Việt có lẽ không chỉ cần ngoại hình hiện đại, mà còn phải giải quyết những điểm người dùng quan tâm nhiều hơn như động cơ mạnh và tiết kiệm hơn, hybrid, ADAS đầy đủ, không gian rộng, cách âm tốt và giá bán hợp lý.

Nếu Hyundai đáp ứng được những yếu tố này, Creta hoàn toàn có thể trở lại cuộc cạnh tranh quyết liệt trong phân khúc CUV cỡ B thay vì chỉ dựa vào lợi thế thương hiệu và thiết kế.