Hyundai quyết “hồi sinh” doanh số Santa Fe với bản tiết kiệm nhiên liệu

Được bán với giá 1,369 tỷ đồng, Santa Fe Hybrid chỉ cao hơn phiên bản Calligraphy Turbo có giá 1,365 tỷ đồng nhưng lại gây ấn tượng ở hiệu suất vận hành ấn tượng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Trước đây, phiên bản xăng lai điện đã từng có mặt ở Santa Fe đời cũ nhưng đã không được đưa vào thế hệ mới ra mắt vào tháng 9/2024. Các chuyên gia nhận định rằng việc bổ sung phiên bản hybrid sẽ là một bước đi chiến lược của Hyundai, giúp cải thiện doanh số cho mẫu SUV Hàn Quốc trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ở phân khúc SUV hạng D, người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưa chuộng động cơ dầu vì hiệu suất và tính kinh tế. Điều này đã khiến Santa Fe gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng. Theo thống kê, sau 10 tháng đầu năm, doanh số lũy kế của Hyundai Santa Fe chỉ đạt 2.179 chiếc, giảm 55,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự xuất hiện của biến thể hybrid được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho mẫu SUV của công ty Hàn Quốc. Hyundai Santa Fe Hybrid trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 232 mã lực và mô-men xoắn 367Nm.

Các thông số kỹ thuật và tính năng chính Hyundai Santa Fe: - Động cơ & Hiệu suất: Xe được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.6L Turbo kết hợp với mô-tơ điện, mang lại tổng công suất khoảng 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp được công bố khoảng 6,4L/100 km. - Hộp số & Hệ dẫn động: Đáng chú ý, thay vì sử dụng hộp số vô cấp CVT phổ biến trên xe hybrid, Hyundai Santa Fe Hybrid sử dụng hộp số tự động 6 cấp được tối ưu hóa cho hệ thống hybrid, cùng với hệ dẫn động bốn bánh HTRAC. - Nội thất & Tiện nghi: Cabin xe sở hữu màn hình kép cong 12,3 inch cho bảng đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Các tiện nghi khác bao gồm hệ thống âm thanh Bose 12 loa, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây kép, cũng như ghế trước chỉnh điện có sưởi và thông gió. - Màu sắc: Xe có 7 tùy chọn màu sắc gồm đen, đỏ đô, bạc, trắng, xanh dương, vàng cát và xanh lục bảo.

Trong phân khúc SUV cỡ D, một số mẫu xe khác cũng đã giới thiệu hệ truyền động tiết kiệm nhiên liệu như Kia Sorento HEV/PHEV và Lynk & Co 08 (PHEV). Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang ưu tiên các sản phẩm trang bị động cơ dầu mạnh mẽ, như Ford Everest, với doanh số lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 9.760 xe.