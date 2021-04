Mercedes-Benz đưa vào hoạt động showroom to nhất khu vực miền Bắc

Thứ Hai, ngày 19/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cùng nhà phân phối ủy quyền chính thức Vinamotor đã khai trương đại lý đạt tiêu chuẩn MAR2020 hiện đại nhất và to nhất khu vực phía Bắc.

Mercedes-Benz Vinamotor Nghệ An sở hữu vị trí chiến lược tọa lạc tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là điểm kết nối quan trọng của “Ngôi sao ba cánh” với khách hàng trong và ngoài nước khi đến Nghệ An. Tính đến hiện tại, MBV đã có tổng số 16 đại lý trên toàn quốc, trong đó có 3 đại lý đạt chuẩn MAR2020 của Mercedes-Benz toàn cầu

Được áp dụng công nghệ xây dựng tối tân với mức vốn đầu tư lên đến 15 triệu USD tương đương 345 tỷ đồng, đại lý MBV Nghệ An là một trong những đại lý có quy mô lớn nhất và diện tích sử dụng lên đến 11,583 m2 được chia làm 5 tầng và thực hiện đầy đủ 5 chức năng: Sales (showroom), Service (Bảo dưỡng, sửa chữa), Spare parts (Phụ tùng phụ kiện), Spray Paint (Đồng Sơn) và Stock (Kho xe) có sức chứa lên đến 190 xe các loại.

Ông Bradley Kelly, Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam chia sẻ: “Với những cơ sở vật chất sang trọng kết hợp công nghệ số hiện đại, đại lý tiêu chuẩn MAR2020 là bước hiện thực hóa cho mong muốn nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng Việt Nam khi đến với Mercedes-Benz”.

Đây là đại lý hiện đại theo tiêu chuẩn MAR2020 với dịch vụ tư vấn 5 sao và hệ thống tương tác kỹ thuật số mới nhất toàn cầu. Ngoài ra, các dịch vụ kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, dán phim, chăm sóc xe cũng được thực hiện ở khu vực nhất định

Ngoài ra, các trang bị các máy móc, thiết bị công nghệ kỹ thuật số hàng đầu theo tiêu chuẩn mới của Mercedes-Benz toàn cầu, nhằm thực hiện chính xác việc sửa chữa. Đại lý có khả năng tiếp nhận đến 4,500 xe/năm cho xưởng đồng sơn, và từ 7,500 xe cho xưởng tổng quát, công suất xe tương đương 40 xe/ngày.

Các dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, áp dụng các thiết bị đạt chuẩn MAR2020 cùng, giúp hạn chế tối đa thời gian lưu xe của khách hàng tại xưởng. Các khu vực còn lại sẽ được chia đều cho các dịch vụ khác.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại đại lý Vinamotor Nghệ An đang có quy mô lớn nhất của Mercedes-Benz Việt Nam hiện nay tại thị trường phía Bắc và Bắc Trung bộ. Đây là cầu nối giữa Mercedes-Benz và khách hàng ở Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Nguồn: http://danviet.vn/mercedes-benz-dua-vao-hoat-dong-showroom-to-nhat-khu-vuc-mien-bac-502021194115824610.htm