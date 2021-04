Trải nghiệm hệ thống dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II trên sa hình thực tế

Thứ Tư, ngày 14/04/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nằm trong chuỗi sự kiện Mitsubishi Experience Day của Mitsubishi Motors Việt Nam, khách hàng có cơ hội trải nghiệm các mẫu xe hãng đang phân phối và hệ dẫn động Super Select 4WD-II trên sa hình thực tế.

Nhằm mang đến cho tất cả các khách hàng cơ hội được trải nghiệm thực tế các mẫu xe nổi bật của Mitsubishi Motors Việt Nam trong một không gian an toàn và chuyên nghiệp, Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội trải nghiệm xe Mitsubishi - Mitsubishi Experience Day (MED) với nhiều hoạt động thú vị và ưu đãi hấp dẫn. Chuỗi sự kiện diễn ra đầu tiên tại TP.HCM và sẽ có mặt tại nhiều thành phố lớn khác trên toàn quốc.

Tại sự kiện, MMV chuẩn bị đường lái thử chuyên nghiệp để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành linh hoạt của hệ thống dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II và hệ thống an toàn chủ động thông minh được trang bị trên hai mẫu xe New Pajero Sport và New Triton.

Quý khách hàng sẽ được giao lưu, đồng hành cùng 2 tay đua nam và nữ của đội Racing AKA (đội đua Offroad chuyên nghiệp đã tham dự giải đua trong nước, quốc tế và giành được nhiều thành tích ấn tượng) và chinh phục đỉnh Red Peak cao gần 8m lần đầu tiên tại Việt Nam.

Ngoài ra khách hàng còn được lái thử và trải nghiệm các tính năng ưu việt của tất cả các dòng xe Mitsubishi đang phân phối tại Việt Nam thông qua 6 địa hình khó được các chuyên gia thiết kế ngay trong khuôn viên sân vận động Phú Thọ (TP.HCM) như: đường mấp mô, gờ cao, dốc cao, đường gập ghềnh, bậc thang, bập bênh.

Trong đó địa hình đường mấp mô sẽ giúp khách hàng thấy được độ cứng vững của khung xe Rise và sự ổn định nhờ hệ thống treo. Địa hình gờ cao sẽ giúp kiểm tra khoảng sáng gầm xe và khả năng vượt địa hình của xe.

Với địa hình dốc cao, khách hàng cảm nhận được sức mạnh của động cơ và sự hữu ích của các tính năng hỗ trợ lái. Trong đó hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA sẽ tự động kích hoạt khi xe dừng ngang dốc và hệ thống hỗ trợ xuống dốc HDC sẽ giúp xe đổ dốc an toàn mà không cần đạp phanh.

Ở địa hình gập ghềnh với 3 dốc cao được bố trí so le nhau, xe vẫn vượt qua dễ dàng dù bánh xe bị nhấc bổng lên. Qua địa hình này khách hàng sẽ cảm nhận độ ổn định của thân xe, góc tới và góc thoát lớn, sự hữu dụng của hệ dẫn động 2 cầu và khóa vi sai trung tâm. Địa hình bậc thang sẽ tiếp tục cho khách hàng thấy độ cứng vững của khung gầm và hệ thống treo.

Bên cạnh hai mẫu xe tâm điểm Mitsubishi Pajero Sport và Mitsubishi Triton, quý khách hàng sẽ cơ hội trải nghiệm và lái thử các mẫu xe đang rất được ưa chuộng của MMV. Trong đó, tiêu biểu là mẫu xe Xpander được yêu thích nhất trong phân khúc MPV. Mitsubishi Attrage – tiết kiệm nhiên liệu kỷ lục 3,15 lít/ 100km (Kết quả cuộc thi “Thử thách lái xe tiết kiệm nhiên liệu 2020 | Eco-drive challenge 2020”).

Cuối cùng là mẫu CUV lý tưởng cho gia đình - Mitsubishi Outlander, mẫu xe sở hữu thiết kế Dynamic Shield hiện đại, phong cách đi cùng trang bị an toàn chủ động thông minh; không gian nội thất rộng rãi cùng khả năng cách âm hoàn hảo.

Chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức tại 3 nơi bao gồm: TP.HCM từ ngày 10 – 11/4. Thành Phố Vinh từ ngày 24 – 25/4 và Thủ đô Hà Nội từ ngày 8 – 9/5 tới đây.

