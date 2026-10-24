Mercedes-AMG GT thế hệ mới trình làng, kẻ khen người chê thiết kế xấu

Về ngoại hình, Mercedes-AMG GT SUV sở hữu thân xe cỡ lớn, phần mui vuốt theo hướng thể thao và những đường nét nhấn mạnh vẻ cơ bắp. Thiết kế này khác biệt so với phong cách thanh lịch thường thấy trên các mẫu SUV Mercedes-Benz thiên về tiện nghi.

Hãng cho biết xe được phát triển với trọng tâm thấp, tư thế ngồi thể thao và hệ thống khung gầm được tinh chỉnh nhằm tạo cảm giác lái gần với xe hiệu năng cao. Cánh gió sau chủ động cùng hệ thống điều hướng luồng khí cũng góp phần tối ưu tính khí động học ở các điều kiện vận hành khác nhau.

AMG GT SUV tiếp tục gây tranh cãi tương tự bản sedan bởi tỷ lệ phân bổ đường nét khá bề thế và phá cách.

Một trong những công nghệ đáng chú ý là hệ thống treo AMG ACTIVE RIDE CONTROL+, có khả năng kiểm soát hiện tượng chúi đầu khi phanh và nghiêng thân xe khi vào cua. Trên GT 63, hệ thống này được trang bị tiêu chuẩn, đi kèm phanh gốm-carbon nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành ở hiệu suất cao.

GT 55 cũng có hệ thống treo này và phanh gốm-carbon dưới dạng tùy chọn, trong khi cấu hình trang bị của GT 53 đơn giản hơn. Với một chiếc SUV nặng khoảng 2,7 tấn ở phiên bản cao cấp, khả năng kiểm soát thân xe và tản nhiệt cho hệ thống truyền động đóng vai trò quan trọng không kém công suất cực đại.

Đây cũng là lý do AMG nhấn mạnh khả năng duy trì hiệu suất qua nhiều lần tăng tốc, thay vì chỉ tập trung vào thông số tăng tốc trong một lần thử nghiệm. Khoang lái Mercedes-AMG GT SUV được thiết kế theo hướng thể thao, với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình trung tâm 14 inch. Màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước là trang bị tùy chọn.

Mercedes-AMG GT SUV chào sân với 3 tùy chọn hệ truyền động.

Bên cạnh các công nghệ hiển thị, hãng vẫn duy trì những nút điều khiển vật lý phục vụ việc điều chỉnh một số đặc tính vận hành. Điều này phù hợp với định hướng của dòng AMG, nơi người lái được phép tùy chỉnh phản hồi khung gầm, độ bám và tính chất vận hành của xe.

Đáng chú ý, Mercedes-AMG trang bị hệ thống tạo âm thanh mô phỏng nhằm tái hiện cảm xúc của động cơ đốt trong. Tùy phiên bản, âm thanh được thiết kế theo phong cách động cơ sáu xi-lanh hoặc V8. Hệ thống còn kết hợp hiệu ứng chuyển số giả lập và bộ phận tạo phản hồi rung ở ghế ngồi.

Đây là cách tiếp cận gây nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng yêu xe. Một số người có thể xem đây là giải pháp tạo cảm xúc cho xe điện vốn không có tiếng động cơ truyền thống, trong khi những người yêu thích AMG vì âm thanh cơ khí nguyên bản có thể vẫn ưu tiên các mẫu xe sử dụng động cơ xăng.

Dù vậy, công nghệ này cho thấy các hãng xe đang tìm cách tạo ra bản sắc riêng cho xe điện hiệu năng cao, thay vì chỉ cạnh tranh về công suất và khả năng tăng tốc. Mercedes-AMG GT SUV đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu xe hiệu năng cao Đức trong cuộc đua điện hóa.

Phiên bản GT 63 mạnh 1.153 mã lực và trang bị ba mô-tơ điện

Sở hữu công suất cực đại 1.153 mã lực ở phiên bản GT 63, mẫu SUV này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 2,5 giây theo công bố của hãng, đồng thời được trang bị công nghệ sạc siêu nhanh và hệ thống kiểm soát thân xe chủ động.

Mercedes-AMG GT SUV là mẫu SUV cỡ lớn thuần điện đầu tiên được AMG tự phát triển toàn diện, thay vì chỉ điều chỉnh một mẫu xe nền tảng có sẵn. Xe sử dụng kiến trúc hiệu năng cao AMG.EA, hướng đến sự kết hợp giữa khả năng vận hành của xe thể thao và tính thực dụng của một chiếc SUV.

Không gian nội thất mang phong cách hiện đại và sang trọng, mô phỏng lại cabin của bản sedan.

Theo Mercedes-AMG, dòng xe mới được giới thiệu với ba phiên bản gồm GT 53, GT 55 và GT 63. Trong đó, GT 53 đóng vai trò phiên bản đầu vào, còn GT 63 là biến thể cao cấp nhất với hệ truyền động ba mô-tơ điện. Sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy Mercedes-AMG không chỉ muốn duy trì danh tiếng về hiệu suất trên những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, mà còn tìm cách chuyển những đặc trưng đó sang kỷ nguyên xe điện.

Điểm nhấn lớn nhất của Mercedes-AMG GT SUV nằm ở hệ truyền động. Phiên bản GT 63 sử dụng ba mô-tơ điện dạng từ thông hướng trục (axial-flux), cho công suất cực đại 1.153 mã lực và mô-men xoắn theo thông số công bố tại thị trường Mỹ khoảng 2.000 Nm.

Điểm cộng lớn nằm ở việc duy trì các nút bấm vật lý cùng 3 núm xoay cỡ lớn trên vô-lăng.

Với sức mạnh này, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 2,5 giây theo thông tin chính thức của Mercedes-AMG. Đây là mức hiệu suất đặc biệt ấn tượng đối với một mẫu SUV cỡ lớn, đưa GT 63 vào nhóm xe điện thương mại có khả năng tăng tốc nhanh nhất.

Dòng xe còn có hai phiên bản thấp hơn. GT 53 sử dụng hai mô-tơ điện, công suất tối đa 544 mã lực theo thông số trên trang chính thức của hãng. Trong khi đó, GT 55 sử dụng ba mô-tơ điện với công suất tối đa 816 mã lực.

Cả ba phiên bản đều hướng đến khả năng truyền lực tới bốn bánh, nhưng khác biệt về cấu hình mô-tơ và hiệu suất vận hành. Việc phân chia này giúp Mercedes-AMG tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, từ người cần một chiếc SUV điện hiệu năng cao để sử dụng hằng ngày đến nhóm tìm kiếm trải nghiệm vận hành gần với siêu xe.

Mercedes-AMG vẫn tích hợp tính năng AMG Track Pack cho dòng xe này.

Không chỉ tập trung vào công suất, Mercedes-AMG còn chú trọng khả năng duy trì hiệu suất khi vận hành liên tục. GT 55 và GT 63 được trang bị bộ pin có dung lượng sử dụng 128 kWh, kết hợp hệ thống điện áp 800V và công nghệ làm mát trực tiếp các cell pin hình trụ.

Theo công bố của hãng, hai phiên bản này hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 710 kW. Trong điều kiện trạm sạc tương thích, xe có thể nạp thêm quãng đường di chuyển tối đa khoảng 450km theo tiêu chuẩn WLTP chỉ sau 10 phút. Thời gian sạc từ 10% lên 80% được công bố ở mức khoảng 12 phút.

Phiên bản GT 53 sử dụng bộ pin có dung lượng sử dụng 106 kWh, hỗ trợ sạc nhanh tối đa 600 kW. Về phạm vi hoạt động, Mercedes-AMG công bố GT 63 có thể đạt quãng đường tối đa khoảng 700km theo WLTP.

Tuy nhiên, đây là số liệu thử nghiệm công bố của nhà sản xuất; quãng đường thực tế sẽ phụ thuộc vào tốc độ, nhiệt độ môi trường, điều kiện giao thông và cách sử dụng hệ thống điều hòa. Khả năng sạc ở mức công suất cao cũng đòi hỏi hạ tầng tương thích. Vì vậy, lợi thế này sẽ phát huy rõ nhất tại những trạm sạc có công suất đủ lớn, thay vì mọi điểm sạc công cộng đều có thể đáp ứng.

Theo thông tin từ Mercedes-Benz, Mercedes-AMG GT SUV đời 2028 dự kiến đến các đại lý tại Mỹ vào mùa hè năm 2027. Danh mục ban đầu gồm ba phiên bản GT 53, GT 55 và GT 63. Tại Việt Nam, trang thông tin chính thức của Mercedes-Benz hiện cho biết mẫu xe chưa được phân phối chính thức. Giá bán dành cho thị trường Việt Nam vì vậy chưa được công bố.