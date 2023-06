McLaren Elva MSO màu sơn đặc biệt có mặt tại sàn đấu giá Indy 2023

McLaren Elva là chiếc speedster lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua do Bruce McLaren chế tạo. Chiếc McLaren Elva MSO bản giới hạn từng được đấu giá nhưng không thành công. Tương tự Senna, McLaren Elva được phát triển trên khung gầm MonoCage III và lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua do Bruce McLaren chế tạo. Chiếc xe trong bài sở hữu tông màu sơn đặc biệt mang tên Pacific Colorstream do MSO thực hiện. Lớp sơn sẽ tạo hiệu ứng chuyển màu khi thay đổi góc nhìn từ tím, xanh...

Hiện tại chiếc xe trong bài đã đi được 90 mile tương đương 145 km, gần như chiếc xe không hề được sử dụng sau khi đấu giá vào tháng 8/2022. Đối với siêu phẩm speedster này, vị chủ nhân mới cũng sẽ nhận bộ phụ kiện cặp nón bảo hiểm Bell, túi xách da hàng hiệu, kính chống bụi của hãng Magnum Gatorz và thư chúc mừng của cựu CEO McLaren - Mike Flewitt.

McLaren Elva là mẫu siêu xe sở hữu khái niệm 4 không, trong đó không có trang bị kính chắn gió. Tuy nhiên, tại một số quốc gia, McLaren đã lắp thêm kính chắn gió cố định cho Elva nhằm phù hợp với quy định an toàn. Song song đó, McLaren Elva sử dụng công nghệ AAMS, điều hướng luồng khí nhằm tạo hiệu ứng kính chắn gió ảo, hạn chế tình trạng gió thổi trực tiếp vào người lái và hành khách.

Không chỉ đặc biệt bởi màu sơn mà chiếc McLaren Elva trong bài còn có nhiều trang bị được làm từ sợi carbon, đều do MSO thực hiện. McLaren Elva độc đáo của MSO sử dụng mâm 5 chấu kích thước 19 inch ở bánh trước và 20 inch bánh sau. Cùm phanh nguyên khối titanium đã giúp siêu phẩm này nhẹ hơn người anh em Senna khoảng 1 kg. Đèn hậu LED đặt nằm ngang được tinh chỉnh lại tạo nét tương đồng với nhiều mẫu GT và Artura. Cách đây không lâu, cụm ống xả kép với 4 cửa xả từng xuất hiện trên 750S thì nay đã có mặt trên Elva.

Về nội thất Elva có nhiều điểm giống với 720S trong việc tối giản nhiều chi tiết không cần thiêt. Đồng thời các trang trí của xe được phối đồng điệu với tông màu ngoại thất. Được biết chiếc McLaren Elva được đấu giá có số thứ tự 122/149 xe được sản xuất. Đặc biệt toàn bộ xe được lắp ráp thủ công tại nhà máy McLaren tại Surrey, Anh.

McLaren Elva trang bị khối động cơ xăng V8, dung tích 4.0L tăng áp kép (twin-turbo), cho công suất 815 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép. McLaren Elva có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 326 km/h.

McLaren Elva MSO này sẽ có mặt trong buổi đấu giá Indy 2023 của Mecum. Theo các chuyên gia mẫu xe này sẽ được bán với giá dự kiến 1,7 - 2 triệu USD, đồng nghĩa sẽ thấp hơn trước 700.000 USD tương đương hơn 16 tỷ đồng.

Tháng 8/2022, McLaren Elva tông màu độc đáo từng xuất hiện trong sự kiện Monterey 2022 của Mecum và đây không phải lần đầu tiên siêu phẩm được chào bán. Ngay thời điểm bán, McLaren Elva chỉ có số odo 132 km và số tiền để sở hữu siêu phẩm này là 2,1 triệu USD; đáng tiếc vẫn không đạt mức giá sàn người bán đưa ra.

