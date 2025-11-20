Mazda MX-5 thế hệ mới sắp về Việt Nam có gì đặc biệt?

Việc mẫu xe Mazda MX-5 xuất hiện tại Việt Nam đánh dấu sự trở lại của mẫu xe thể thao huyền thoại, tuy nhiên mức giá dự đoán 1,6 – 1,8 tỷ đồng có thể là rào cản lớn cho mẫu xe mui trần này tại thị trường Việt Nam.

Cộng đồng yêu xe Việt Nam đang xôn xao khi fanpage chính thức của Mazda Việt Nam bất ngờ đăng tải thông tin về mẫu xe mui trần thể thao MX-5. Động thái này ngay lập tức làm dấy lên câu hỏi: Liệu đây có phải là tín hiệu cho sự trở lại chính hãng của mẫu roadster bán chạy nhất thế giới?

Bài đăng của Mazda Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh đến phiên bản kỷ niệm 35 năm của MX-5. Phiên bản này tôn vinh di sản của một biểu tượng với những chi tiết độc quyền, bao gồm sắc đỏ Artisan Premium đặc trưng, bộ mâm hợp kim 17 inch có thiết kế riêng và huy hiệu kỷ niệm 35 năm.

Xe được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L cho công suất 181 mã lực, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp. Đây chính là cấu hình "vàng" mang đến niềm vui lái thuần khiết, đúng với tinh thần đã làm nên tên tuổi cho MX-5, mẫu xe thể thao mui trần đã bán được hơn 1 triệu chiếc trên toàn cầu.

Việc Mazda MX-5 nhận được sự quan tâm lớn không phải là điều ngẫu nhiên. Trước đây, THACO AUTO đã từng phân phối chính hãng mẫu xe này thuộc thế hệ thứ 3. Tuy nhiên, do đặc thù thị trường và doanh số không như kỳ vọng, mẫu xe này đã phải ngừng bán.

Trang fanpage của Mazda Vietnam đã đăng tải hình ảnh về chiếc Mazda MX-5 bản kỷ niệm 35 năm.

Trong những năm qua, đam mê của người Việt với MX-5 vẫn âm ỉ. Vào năm 2022, một chiếc Mazda MX-5 mui cứng (RF) đã được một cửa hàng tư nhân nhập về Việt Nam với mức giá không hấp dẫn, cho thấy vẫn có một tệp khách hàng sẵn sàng chi trả cho mẫu xe này.

Mazda Việt Nam nhắc đến MX-5 ở thời điểm này là hoàn toàn hợp lý, bởi thị trường xe thể thao trong nước đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Ở phân khúc phổ thông, người dùng dành nhiều sự quan tâm cho Subaru BR-Z hay những lựa chọn mang hơi hướng thể thao như Kia K3 GT, Hyundai Elantra Sport và Honda Civic RS, hoặc các mẫu xe đã qua sử dụng như Toyota GR 86, Subaru WRX,….

Xe sở hữu sắc đỏ Artisan Premium đặc trưng, bộ mâm hợp kim 17 inch có thiết kế riêng.

Trong khi đó, phân khúc cao cấp chứng kiến sự góp mặt của những cái tên như Mercedes-Benz AMG A35, C43, Honda Civic Type R cùng các mẫu xe hiệu suất cao thực thụ như Mercedes-Benz C63 AMG, BMW M2, M3, M4 hay mới đây là Volkswagen Golf R. Điều này cho thấy nhu cầu “chơi xe” đang dần tăng trưởng rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, sự trở lại của một biểu tượng về cảm giác lái như Mazda MX-5 sẽ là lựa chọn hấp dẫn, đồng thời lấp đầy khoảng trống ở phân khúc xe thể thao mui trần với mức giá dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ. Mặc dù tín hiệu tích cực đã xuất hiện, nhưng giá bán vốn cao của các mẫu xe thể thao vẫn là yếu tố cần cân nhắc. Nếu tính toán sơ bộ, Mazda MX-5 chính hãng tại Việt Nam có thể nằm trong khoảng 1,6 - 1,8 tỷ đồng.

Logo kỷ niệm 35 năm được xuất hiện trên tựa đầu ghế ngồi.

Chìa khóa cũng được sơn đồng màu với xe.

Mức giá này được xem là hợp lý đối với một mẫu xe nhập khẩu đặc thù, song vẫn là rào cản đáng kể đối với nhóm khách hàng yêu thích xe thể thao thuần chất nhưng hạn chế về tài chính. Vì vậy, nếu MX-5 thực sự trở lại thị trường, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ chỉ dành cho những người có niềm đam mê sâu sắc và sẵn sàng đầu tư cho trải nghiệm lái đặc biệt.