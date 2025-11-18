Vì sao màu đỏ của Mazda là một tác phẩm nghệ thuật nổi bật hơn đối thủ?

Đặc biệt, lớp sơn màu đỏ (cụ thể là Soul Red Crystal) nổi bật của hãng đã thu hút sự chú ý nhờ vào độ lấp lánh và chiều sâu phản chiếu. Tuy nhiên, điều làm nên sự nổi bật của màu sắc này không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà còn ở quy trình sơn độc quyền mang tên Takuminuri.

Soul Red Crystal được phát triển dựa trên công nghệ sơn Takuminuri của Mazda.

Takuminuri, một thuật ngữ kết hợp giữa “thợ thủ công bậc thầy” (takumi) và “sơn” (nuri), thể hiện sự tinh tế trong nghệ thuật sơn xe. Mazda đã lập trình các robot sơn để mô phỏng kỹ thuật sơn thủ công của các nghệ nhân, giúp những chiếc xe thương mại cũng có được vẻ ngoài đặc trưng vốn chỉ dành cho các mẫu xe cao cấp.

Lớp sơn Soul Red Crystal được tạo thành từ ba lớp phủ trên lớp sơn lót, mỗi lớp có chức năng riêng. Lớp nền bao gồm hỗn hợp vảy hấp thụ ánh sáng và hạt nhôm siêu nhỏ tạo ra hiệu ứng phản chiếu độc đáo. Lớp sắc tố trong mờ với độ bão hòa cao nằm trên cùng, mang đến màu đỏ rực rỡ, trước khi được hoàn thiện bằng lớp sơn phủ trong suốt để tạo độ bóng.

Bên trong cách tiếp cận của Takuminuri

Công nghệ sơn Takuminuri lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2012 với Soul Red Premium và Soul Red Metallic. Kể từ đó, phương pháp này đã được cải tiến qua nhiều phiên bản, bao gồm cả Machine Grey năm 2016. Mazda khẳng định rằng sự phát triển của Takuminuri là nền tảng cho màu sơn đỏ mang tính biểu tượng của họ, giúp ánh sáng lướt qua bề mặt xe một cách hoàn hảo.

Soul Red Crystal khiến người dùng nhiều hãng xe khác thèm muốn.

Hiện tại, Mazda cung cấp bốn loại sơn Takuminuri, bao gồm Artisan Red, Rhodium White, Soul Red Crystal và Machine Grey. Mỗi màu đều được tạo ra từ quy trình nhiều lớp tương tự, với các mảnh kim loại nhỏ chỉ vài micron tạo nên ánh sáng lấp lánh đặc trưng. Việc sử dụng các mảnh kim loại này giúp Mazda giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời tăng độ bão hòa và độ sâu của sơn lên đến 20% và 50%.

Cách tiếp cận của Mazda với Takuminuri không chỉ tạo ra những chiếc xe đẹp mắt mà còn thể hiện sự khác biệt so với các nhà sản xuất khác - những công ty vốn thường sử dụng các mảnh kim loại lớn hơn và ít lớp sơn hơn.

Soul Red Crystal: biểu tượng tạo nên “DNA thị giác” của Mazda

Mazda đã phát triển phiên bản màu đỏ qua nhiều thế hệ khác nhau và đều tạo nét hấp dẫn riêng.

Màu đỏ không phải là điều mới mẻ đối với Mazda. Từ chiếc R360 Coupe ra mắt năm 1960, hãng đã sử dụng nhiều sắc thái đỏ khác nhau, như Maroon Rouge. Qua nhiều năm, các màu đỏ khác như Classic Red, Vintage Red và Sunrise Red, sau đó là Soul Red Premium và Metallic.

Theo Keiichi Okamoto, chuyên gia sáng tạo cấp cao của Mazda, việc phát triển màu đỏ đặc biệt này cũng phản ánh tầm quan trọng của màu đỏ trong văn hóa Nhật Bản, biểu trưng cho niềm đam mê và sức mạnh. Mazda không ngừng ghi nhận ảnh hưởng của nghệ thuật và văn hóa Nhật Bản trong các sản phẩm của mình, và Soul Red Crystal chính là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại.