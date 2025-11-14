Mazda CX-80 ra mắt: SUV 3 hàng ghế, "sáng cửa" về Việt Nam

Mazda CX-80 là mẫu SUV ba hàng ghế này là sản phẩm mới nhất trong dòng xe “Large Product” của hãng, chia sẻ nền tảng Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture với người anh em hai hàng ghế CX-60.

Theo đó, Mazda CX-80 sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.995 x 1.890 x 1.705 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.120 mm. Khoang cabin CX-80 lấy cảm hứng từ CX-60 với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây.

Điểm khác biệt lớn nằm ở hàng ghế thứ hai với hai ghế độc lập kiểu captain seat có sưởi, làm mát, ngả điện và bệ tỳ tay trung tâm. Hàng ghế này có thể trượt tới/lui thủ công hoặc gập nhanh bằng nút bấm một chạm để ra vào hàng ghế thứ ba.

Phía sau là hai ghế phụ có thể gập phẳng để mở rộng khoang hành lý. Phiên bản tại Malaysia sở hữu ghế bọc da Nappa màu nâu tan, tăng cảm giác sang trọng. Hệ thống giải trí trên xe gồm 12 loa Bose, 6 cổng USB-C, sạc không dây, cùng nguồn điện 12V ở cả khoang giữa và cốp sau.

Phiên bản CX-80 ra mắt tại Malaysia sở hữu hệ truyền động PHEV với sự kết hợp của động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên (Skyactiv-G) với mô-tơ điện cho tổng công suất 328 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hệ truyền động này đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Nguồn điện đến từ pin lithium-ion 17,8 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện 65 km theo chuẩn NEDC. Hệ thống có thể sạc ở công suất 7,2 kW AC, hoàn tất sạc đầy trong 2 giờ 30 phút. Mazda cho biết. CX-80 có khả năng đạt tốc độ tối đa 195 km/h, hướng đến những khách hàng cần một chiếc SUV mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

CX-80 được phát triển trên kiến trúc khung gầm mới với động cơ đặt dọc, tương tự CX-60, giúp tối ưu cân bằng trọng lượng và khả năng vận hành. Xe được trang bị hệ thống treo trước tay đòn kép, treo sau đa liên kết, phanh đĩa thông gió cho cả bốn bánh và trợ lực lái điện.

CX-80 2.5G PHEV AWD High Plus được trang bị đầy đủ công nghệ an toàn tiên tiến gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) với chức năng dừng và khởi động lại, Hỗ trợ kẹt xe (Cruising & Traffic Support), Phanh khẩn cấp thông minh (Smart Brake Support), Cảnh báo mất tập trung và giám sát người lái, Giữ làn và cảnh báo chệch làn, Cảnh báo va chạm trước/sau và điểm mù…

Theo đó, xe được phân phối với duy nhất phiên bản Skyactiv-G 2.5L PHEV AWD High Plus, cùng giá bán 296.610 RM tương đương khoảng 1,85 tỷ đồng. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, kèm bảo dưỡng miễn phí trong 5 năm.