Mazda CX-5 nhận 5 sao về an toàn ANCAP

Mazda CX-5 thế hệ mới vừa đạt chứng nhận an toàn 5 sao của ANCAP, đồng thời thiết lập mức điểm cao nhất từ trước đến nay ở hạng mục bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương. Chương trình đánh giá xe mới khu vực Australia và New Zealand (ANCAP) vừa công bố kết quả thử nghiệm an toàn đối với một số mẫu xe mới.

Nổi bật trong đợt đánh giá là Mazda CX-5 thế hệ mới khi đạt xếp hạng an toàn 5 sao, đồng thời xác lập kỷ lục mới ở hạng mục bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương (Vulnerable Road User Protection). Đáng chú ý, các mẫu xe được công bố kết quả lần này, gồm Mazda CX-5, BMW X3, MG S6 và Cupra Formentor, đều được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn ANCAP giai đoạn 2023 - 2025 thông qua dữ liệu từ Euro NCAP. Đây chưa phải là bộ tiêu chuẩn mới, vốn được ANCAP áp dụng cho giai đoạn 2026 - 2028 với các yêu cầu khắt khe hơn.

Mazda CX-5 thế hệ mới vừa đạt chứng nhận an toàn 5 sao của ANCAP.

Theo kết quả công bố, Mazda CX-5 đạt 93% ở hạng mục bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương, vượt kỷ lục 89% mà Tesla Model 3 từng thiết lập trước đó. ANCAP cho biết, kết quả này đến từ thiết kế phần đầu xe được tối ưu nhằm giảm nguy cơ chấn thương đối với người đi bộ khi xảy ra va chạm. Bên cạnh đó, các hệ thống hỗ trợ người lái và công nghệ phòng tránh va chạm trên CX-5 cũng đạt hiệu quả cao trong quá trình thử nghiệm.

Ở các tiêu chí còn lại, mẫu SUV của Mazda đạt 90% về bảo vệ người lớn, 91% ở hạng mục bảo vệ trẻ em và 87% đối với nhóm công nghệ hỗ trợ an toàn chủ động. Theo bà Carla Hoorweg, Giám đốc điều hành ANCAP, Mazda CX-5 từ lâu đã là một trong những mẫu SUV được nhiều gia đình lựa chọn.

Mazda CX-5 đạt 93% ở hạng mục bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương.

Thế hệ mới tiếp tục duy trì tiêu chuẩn an toàn cao, không chỉ bảo vệ người ngồi trong xe mà còn giảm rủi ro đối với người tham gia giao thông bên ngoài phương tiện. Bên cạnh Mazda CX-5, BMW X3 cũng được ANCAP xếp hạng an toàn 5 sao. Kết quả này áp dụng cho các phiên bản sử dụng động cơ xăng, diesel và plug-in hybrid, trong khi biến thể thuần điện BMW iX3 không nằm trong đợt đánh giá.

Mẫu SUV hạng sang của BMW đạt 88% ở hạng mục bảo vệ người lớn, 86% đối với bảo vệ trẻ em, 77% ở tiêu chí bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương và 81% về hệ thống hỗ trợ an toàn. Đáng chú ý, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường trên BMW X3 đạt điểm tối đa trong các bài thử nghiệm liên quan, góp phần giúp mẫu xe đạt xếp hạng an toàn cao nhất của ANCAP.

Ngoài Mazda CX-5 và BMW X3, hai mẫu xe khác là MG S6 và Cupra Formentor cũng được ANCAP trao chứng nhận an toàn 5 sao trong đợt đánh giá lần này. Việc nhiều mẫu xe đạt kết quả cao cho thấy các nhà sản xuất đang tiếp tục đầu tư vào công nghệ an toàn chủ động cũng như cải thiện khả năng bảo vệ hành khách và người tham gia giao thông.

Tuy nhiên, các kết quả trên vẫn được thực hiện theo bộ tiêu chuẩn ANCAP 2023 - 2025. Trong thời gian tới, khi bộ tiêu chuẩn 2026 - 2028 được áp dụng rộng rãi, các bài thử nghiệm dự kiến sẽ có yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với cả hệ thống an toàn chủ động lẫn khả năng bảo vệ người sử dụng đường.