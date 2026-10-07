VinFast VF 9 sắp “lột xác”, thêm REEV đi hàng nghìn km?

Gần đây, hình ảnh được cho là VinFast VF 9 thế hệ mới tiếp tục thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Đáng chú ý, chiếc SUV cỡ lớn sở hữu thiết kế khác biệt đáng kể so với phiên bản hiện hành.

Mẫu xe được cho là VinFast VF 9 thệ hệ mới. Ảnh: MXH

Qua những hình ảnh rò rỉ, phần đuôi của VinFast VF 9 thế hệ mới gây chú ý với kiểu dáng vuông vức. Thiết kế này khiến nhiều người liên tưởng đến Hyundai Santa Fe hay các mẫu SUV mang phong cách hình hộp. Bên cạnh đó, xe được trang bị bộ mâm có thiết kế khá đặc biệt. Kiểu dáng này được cho là có nhiều nét tương đồng với bộ mâm từng xuất hiện trên mẫu bán tải VinFast VF Wild.

Trước đó, vào giữa tháng 8, VinFast cũng từng hé lộ hình ảnh về mẫu SUV mới. Phần đầu xe vẫn duy trì dải đèn LED hình cánh chim đặc trưng, trong khi khu vực cản trước được thiết kế lớn và góc cạnh hơn.

Tuy nhiên, đoạn video được VinFast công bố chủ yếu tập trung vào phần đầu xe nên chưa cho thấy rõ toàn bộ thiết kế ngoại thất cũng như khoang nội thất.

Nếu những hình ảnh rò rỉ là chính xác, VF 9 mới sẽ có diện mạo vuông vức hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại. Cách tạo hình này cũng có thể giúp tối ưu không gian bên trong, vốn là một trong những yếu tố quan trọng trên SUV cỡ lớn.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, VinFast VF 9 thế hệ mới còn được kỳ vọng có bước tiến đáng chú ý về hệ truyền động.

Hình ảnh VF 9 thế hệ mới được VinFast hé lộ vào tháng 8

Sau VinFast VF Wild, VF 9 nhiều khả năng sẽ là mẫu xe tiếp theo của thương hiệu Việt được trang bị công nghệ REEV (Range Extended Electric Vehicle). Với công nghệ này, xe vẫn vận hành chủ yếu bằng mô-tơ điện nhưng được bổ sung động cơ xăng có nhiệm vụ phát điện để sạc pin khi cần. Nhờ đó, xe có thể duy trì khả năng vận hành thuần điện trong những điều kiện phù hợp, đồng thời giảm nỗi lo về phạm vi di chuyển trên các hành trình dài.

Theo một số thông tin được chia sẻ trước đó, VinFast VF 9 REEV có thể chạy thuần điện khoảng 400-500 km trước khi nguồn điện được bổ sung thông qua hệ thống phát điện. Khi kết hợp với nhiên liệu xăng, tổng quãng đường di chuyển có thể lên tới hàng nghìn km.

Nếu được đưa vào sản xuất, công nghệ này có thể giúp VinFast VF 9 mới phù hợp hơn với nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài nhưng chưa muốn phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới trạm sạc.

VinFast VF 9 hiện được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Eco và Plus. Giá bán lần lượt từ 1,348 tỷ đồng và 1,529 tỷ đồng. Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ thống gồm hai mô-tơ điện, cho công suất tối đa 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. VF 9 Eco có phạm vi di chuyển tối đa 626 km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi bản Plus đạt 602 km.