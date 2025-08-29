Mẫu SUV mới đẹp nhiều tiện nghi, giá từ 189 triệu đồng ăn đứt Kia Morning, Grand i10

Renault Ấn Độ vừa công bố phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ nhỏ Kiger, đánh dấu bước tiến thứ hai trong chiến lược chuyển đổi thương hiệu Rethink của hãng. Mẫu xe này được phân phối với bốn phiên bản: Authentic, Evolution, Techno và Emotion, có giá bán dao động từ 6,29 đến 11,29 lakh RS (khoảng 189 triệu đến 339 triệu đồng).

Mức giá này được đánh giá là rất hấp dẫn, rẻ hơn nhiều so với các đối thủ như Kia Morning và Hyundai Grand i10, thậm chí phiên bản thấp nhất có giá bán gần bằng mẫu xe ga Honda SH 350i. Với mức giá cạnh tranh, Renault Kiger tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ giá cả phải chăng nhất tại Ấn Độ.

Phiên bản Kiger facelift 2025 có nhiều cải tiến đáng kể về cả ngoại thất và nội thất, trong khi động cơ và hộp số vẫn được giữ nguyên. Về thiết kế, phần đầu xe đã được làm mới với lưới tản nhiệt mang logo Renault và cản trước được thiết kế lại với viền bạc. Cụm đèn pha, đèn chạy ban ngày và đèn sương mù vẫn giữ nguyên. Mẫu SUV này cũng được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch mới và cản sau được thiết kế lại.

Kiger nâng cấp còn có thêm tùy chọn màu sắc mới là Xanh lá cây, bên cạnh 9 màu sắc đã có trước đó. Các phiên bản cao cấp nhất còn có tùy chọn hoàn thiện 2 tông màu. Kích thước tổng thể của Renault Kiger 2025 không thay đổi so với phiên bản trước.

Nội thất của Kiger 2025 cũng được nâng cấp với bảng điều khiển màu đen và xám nhạt. Tất cả các phiên bản đều được trang bị 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, giám sát áp suất lốp và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Các tính năng nổi bật khác bao gồm hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng 8.0 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, ghế lái điều chỉnh độ cao, chế độ lái với màn hình hiển thị có thể cấu hình, và nhiều tiện nghi khác.

Về động cơ, Renault Kiger 2025 vẫn được trang bị hai tùy chọn: động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.0L với công suất 72 mã lực và động cơ xăng tăng áp 1.0L với công suất 100 mã lực. Các tùy chọn hộp số bao gồm hộp số sàn 5 cấp, hộp số tự động AMT 5 cấp và hộp số tự động CVT.