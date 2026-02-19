Màu ôtô may mắn cho 12 con giáp
Trong văn hóa nhiều nước phương Đông, màu bạc trên ôtô có thể mang lại vận may cho người tuổi Ngọ, màu đỏ đem niềm vui đến người tuổi Hợi.
* Nội dung mang tính tham khảo từ Chevrolet Phillipines, không phải quy tắc, luật lệ mua bán xe, có thể không phù hợp với quan điểm của mỗi độc giả.
Chọn màu ô tô theo phong thủy Ngũ hành đang trở thành tiêu chí được nhiều người cân nhắc bên cạnh thiết kế và công nghệ, với kỳ vọng mang lại may mắn...
Đồ họa: Tạ Lư
18/02/2026 06:00 AM (GMT+7)