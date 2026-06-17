Maserati hé lộ mẫu xe Grecale V6 sắp được phân phối tại Việt Nam

Maserati vừa giới thiệu phiên bản Grecale Modena V6 tại thị trường Bắc Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên dòng SUV hạng sang này có thêm biến thể sử dụng động cơ Nettuno V6 bên cạnh phiên bản hiệu năng cao Trofeo.

So với Grecale Trofeo sở hữu công suất 530 mã lực, Grecale Modena V6 được định vị như một lựa chọn cân bằng và dễ tiếp cận hơn khi hướng đến nhóm khách hàng mong muốn trải nghiệm khả năng vận hành mạnh mẽ của động cơ Nettuno V6 với âm thanh đặc trưng và cảm giác lái giàu cảm xúc của Maserati.

Maserati Grecale Trofeo V6 sở hữu công suất cực đại lên đến 530 mã lực.

Sau khi ra mắt tại Bắc Mỹ, nhiều khả năng Maserati sẽ mở rộng phân phối Grecale Modena V6 sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Nếu được đưa về nước, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ có giá bán cao hơn đáng kể so với các phiên bản Grecale GT và Grecale Modena hiện đang phân phối chính hãng.

Maserati sẽ mở rộng phân phối Grecale Modena V6 sang các thị trường khác và trong đó có Việt Nam.

Nguyên nhân là do Grecale Modena V6 sử dụng động cơ xăng, dung tích 3.0L, đồng nghĩa phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn so với các biến thể trang bị động cơ lai mild-hybrid, dung tích 2.0L. Điều này có thể tạo ra khoảng cách đáng kể về giá bán cũng như chi phí lăn bánh giữa các phiên bản.

Maserati Grecale 2.0L mild-hybrid hiện nay sở hữu nhiều lợi thế về giá trị sử dụng. Bên cạnh mức giá dễ tiếp cận, các phiên bản này còn giúp khách hàng tối ưu chi phí sở hữu trong dài hạn, từ chi phí đầu tư ban đầu đến các khoản thuế, phí liên quan.