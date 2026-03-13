Lốp xe giá rẻ Trung Quốc gây sốc khi vượt Michelin trong bài thử phanh

Kết quả bất ngờ này xuất phát từ vòng sơ loại của cuộc thử nghiệm khả năng phanh lốp xe do tạp chí Auto Bild thực hiện, nơi hàng chục loại lốp cạnh tranh để giành suất vào vòng đánh giá cuối cùng. Ngay cả những người thử nghiệm dày dạn kinh nghiệm cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy lốp giá rẻ Linglong lại vượt trội hơn nhiều thương hiệu cao cấp.

Lốp xe Linglong Sport Master có giá bán lẻ chỉ khoảng 2,91 triệu đồng.

Lốp Linglong Sport Master đã thể hiện hiệu suất nổi bật trong các bài kiểm tra phanh trên đường ướt, ghi nhận quãng đường phanh ngắn hơn gần 2 mét so với lốp tốt thứ hai trong bài thử nghiệm. Đặc biệt, lốp Linglong còn vượt qua lốp Michelin Pilot Sport 5 khoảng 2,5 mét về khả năng phanh trên đường ướt. Trong điều kiện phanh khô, mặc dù không có sự vượt trội rõ rệt, lốp này vẫn đứng ở vị trí thứ ba, dừng lại sớm hơn khoảng nửa mét so với lốp Michelin.

Điều đáng chú ý là lốp Linglong có giá bán lẻ khoảng 96 EUR (2,91 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với các lựa chọn cao cấp từ các thương hiệu lâu đời.

Tuy nhiên, một bài kiểm tra khác của Hiệp hội ô tô ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) tại Đức đã chỉ ra rằng hiệu suất phanh ấn tượng của lốp này có thể phải trả giá. Mặc dù đạt hiệu suất phanh trên đường ướt tốt nhất, ngang bằng với lốp Continental, và đứng thứ hai về hiệu suất phanh trên đường khô, lốp Linglong lại có độ bền kém nhất trong nhóm. Theo ước tính, lốp này chỉ có tuổi thọ khoảng 25.000 km, trong khi lốp Goodyear EfficientGrip Performance 2 có thể đạt tới 58.000 km.

Mặc dù vậy, tuổi thọ trung bình của lốp Lốp Linglong Sport Master lại kém hơn so với nhiều đối thủ.

Sự khác biệt này ảnh hưởng lớn đến giá trị dài hạn. Mặc dù giá mua ban đầu thấp hơn, ADAC tính toán rằng lốp Linglong sẽ tiêu tốn khoảng 24 EUR (730.000 đồng) cho mỗi 1.600 km lái xe, trong khi lốp Goodyear có giá khoảng 18 EUR (545.000 đồng) cho cùng quãng đường. Các tài xế thử nghiệm cũng nhận xét rằng khả năng điều khiển của Linglong không tinh tế bằng các đối thủ, với hiện tượng trượt bánh sau khi lốp nóng lên.

Dù vậy, kết quả này vẫn đáng chú ý, bởi chỉ vài năm trước, các nhà sản xuất lốp xe Trung Quốc hiếm khi có thể cạnh tranh với các thương hiệu cao cấp trong các bài kiểm tra độc lập. Giờ đây, họ đang bắt đầu thách thức đối thủ ở các hạng mục hiệu suất chính, cho thấy sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp lốp xe đang ngày càng gay gắt.