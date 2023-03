Loạt xe Ford thử sức trên những cung đường Offroad tại Đồng Mô

Trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường của Ford Việt Nam ghi dấu mốc 15 năm hoạt động bằng phiên bản đặc biệt: Hướng dẫn Kỹ năng Lái xe đường Địa hình.

Tiếp nối thành công của chương trình Hướng dẫn Lái xe An toàn và Thân thiện với Môi trường - Ford Driving Skills for Life (DSFL).Chương trình sẽ bắt đầu chuỗi sự kiện đào tạo lần lượt tại Làng văn hóa các dân tộc tại Đồng Mô - Hà Nội trong 4 ngày 25 - 26/02 và 04 - 05/03 và tại thành phố TP.HCM cùng các tỉnh khác trong các tháng tiếp theo.

Năm 2023, Ford Việt Nam cung cấp cho cộng đồng phiên bản Hướng dẫn kỹ năng lái xe địa hình nhằm hỗ trợ cho phong cách sống ưa trải nghiệm và khám phá của nhiều gia đình và cá nhân, đồng thời cũng là phiên bản nâng cao, có ích cho nhiều tình huống giao thông đa dạng ở Việt Nam.

4x4 Ford Driving Skills For Life thực sự là một chương trình bài bản về Kỹ năng Lái xe đường Địa hình An toàn. Các học viên sẽ được tiếp nhận một khái niệm đúng đắn về Offroad trong cuộc sống di chuyển thường nhật. Giúp họ hiểu đúng mục đích của lái xe đường địa hình là điểm đến an toàn, tránh tối đa các thiệt hại tại điểm chướng ngại địa hình.

Các bài học về Kỹ năng Lái xe đường Địa hình được xây dựng nhằm hệ thống kiến thức từ tổng quát (những nguyên tắc khái niệm địa hình cơ bản), đến chi tiết (đặc điểm và kỹ năng lái các dạng địa hình khác nhau), gồm hai phần cả lý thuyết và thực hành.

Thông qua các bài trải nghiệm lái thực tế tại tình huống lái địa hình thường gặp như: Lên xuống dốc dựng đứng, Vách nghiêng, Hố sụt lệch, Lội bùn nước, Hố gò rãnh sâu,… Đặc biệt giúp các học viên hiểu rõ về giới hạn an toàn trong các tình huống tiếp cận giữa xe và địa hình.

Phong cách sống trải nghiệm với những địa điểm độc đáo và các hoạt động ngoài trời cảm giác mạnh, đang dần thay đổi cách dịch chuyển và xu hướng du lịch hiện nay vô cùng mạnh mẽ. Du lịch mạo hiểm đang trở thành trào lưu trên toàn thế giới, kéo theo đó làn sóng du lịch địa hình và phiêu lưu bằng xe thể thao đa dụng hay bán tải cũng đang bùng nổ. Người tiêu dùng ngày càng gia tăng tìm kiếm những chiếc xe địa hình hoàn hảo và an toàn cao.

Tuy nhiên chìa khóa để có được trải nghiệm an toàn khi lái xe off-road nằm ở sự chuẩn bị chu đáo và vốn kiến thức am hiểu của chủ xe về phương tiện cũng như cách thức vận hành của chúng. An toàn cũng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trên các dòng xe Ford, minh chứng bởi việc trang bị các tính năng thông minh an toàn tiên tiến nhất, sử dụng thép boron độ cứng cao nhất…

Ford vốn nổi tiếng với khả năng Offroad, hệ thống truyền động bốn bánh, Hệ thống Kiểm soát Địa hình (TMS)… Giúp người sử dụng xe Ford dễ dàng vượt qua các địa hình khó như hố, bùn, cát, tuyết và sỏi đá. Những du khách ưa mạo hiểm có thể tự tin điều khiển xe ngay cả trong những môi trường địa hình khó nhằn nhất.

Vì vậy mà qua chương trình Kỹ năng Lái xe đường Địa hình, Ford Việt Nam mong muốn chia sẻ những kiến thức và kỹ năng, cùng các chức năng đặc tính địa hình lợi hại trên xe. Để chủ sở hữu xe Ford nói riêng và các học viên tham gia chương trình nói chung có thể có các hành trình an toàn trên mọi con đường off-road.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/loat-xe-ford-thu-suc-tren-nhung-cung-uong-offroad-tai-ong-mo-a595885....Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/loat-xe-ford-thu-suc-tren-nhung-cung-uong-offroad-tai-ong-mo-a595885.html