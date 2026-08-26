Land Rover triệu hồi hơn 250.000 xe vì lỗi túi khí

Land Rover vừa công bố triệu hồi 250.857 xe đời từ năm 2020 đến 2026 do đầu nối trong hệ thống túi khí người lái có thể bị ăn mòn, khiến túi khí không bung khi xảy ra va chạm. Theo hồ sơ gửi Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi ảnh hưởng đến các mẫu Defender đời 2020-2026, Discovery đời 2021-2026 và một số phiên bản Range Rover đời 2022-2026.

Nguyên nhân nằm ở đầu nối của cụm cáp cuộn vô-lăng (clockspring) kết nối với túi khí người lái. Theo thời gian, đầu nối này có thể bị ăn mòn, làm tăng điện trở trong mạch điều khiển túi khí. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, hệ thống có thể không kích hoạt túi khí người lái như thiết kế.

Land Rover triệu hồi 250.857 xe, có năm sản xuấ từ năm 2020 - 2026 do đầu nối trong hệ thống túi khí.

Land Rover ước tính toàn bộ 250.857 xe thuộc diện triệu hồi có thể gặp lỗi này. Tuy nhiên, hãng cho biết đèn cảnh báo túi khí sẽ sáng trên bảng đồng hồ khoảng 300-400 dặm (483-644 km) trước khi tình trạng ăn mòn đạt mức có thể khiến túi khí không bung. Tại thời điểm nộp hồ sơ triệu hồi, Land Rover cho biết chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hoặc thương tích nào liên quan đến lỗi trên.

Chủ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được Land Rover thông báo và xe sẽ được đưa tới đại lý để kiểm tra và xử lý miễn phí. Kỹ thuật viên sẽ bôi chất bôi trơn bảo vệ lên các đầu cực của đầu nối, giúp hạn chế nguy cơ ăn mòn.

Land Rover cho biết, hãng cũng đã thay đổi quy trình sản xuất bằng cách bổ sung loại chất bôi trơn này ngay trong quá trình lắp ráp xe, qua đó khắc phục lỗi trên các xe sản xuất mới.