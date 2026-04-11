Lamborghini cân nhắc hồi sinh siêu xe phong cách GT

Giám đốc Điều hành Stephan Winkelmann cho biết Lamborghini đang thiếu chiếc xe grand tourer trong danh mục sản phẩm, hãng tiếp tục theo đuổi chiến lược điện hóa nhưng chưa vội giới thiệu xe thuần điện trước năm 2030. Tại triển lãm Paris Motor Show 2014, Lamborghini ra mắt bản concept hybrid Lamborghini Asterion LPI 910-4 phong cách grand tourer 2 cửa. Sau đó dự án đã bị huỷ bỏ, nguồn lực được phân bổ để phát triển Urus.

Giám đốc Điều hành Lamborghini - Stephan Winkelmann đã chia sẻ với truyền thông tại sự kiện 12 Hours of Sebring rằng, Lamborghini vẫn "tiếp tục làm việc với ý tưởng xe điện", song ông cũng nhấn mạnh Lamborghini muốn "sẵn sàng khi thời điểm đến, nhưng không phải trước năm 2030".

Tháng 2/2026, Lamborghini thông báo hủy kế hoạch phát triển bản thuần điện dựa trên concept Lanzador. Tuy nhiên, có thể hãng đang cân nhắc chiếc grand tourer cấu hình 2+2 để tìm kiếm hướng đi mới.

Siêu xe Lamborghini Lanzador được giới thiệu lần đầu tại sự kiện The Quail, A Motorsports Gathering 2023. Chỉ 3 năm sau, hãng siêu xe quyết định "khai tử" dự án EV đầy kỳ vọng này do nhu cầu xe điện thấp. Lamborghini đã loại trừ hoàn toàn ý tưởng phát triển phân khúc sedan hoặc SUV cỡ nhỏ trong tương lai. Điều chúng tôi còn thiếu là một chiếc grand tourer - dạng coupe hai cửa, cấu hình 2+2".

Concept Lanzador đảm nhiệm là chiếc grand tourer có thể sử dụng động cơ đốt trong hoặc hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Hiện tại, Lamborghini chỉ có 3 mẫu xe gồm: Revuelto, Temerario và Urus. Việc Lamborghini bổ sung grand tourer không chỉ giúp lấp đầy khoảng trống giữa siêu xe hiệu năng cao và SUV đa dụng, đồng thời giúp hãng bò cạnh tranh sòng phẳng với Ferrari Roma, Bentley Supersports hay Aston Martin DB12.

Lamborghini từng thực hiện Grand Tourer thương mại là Jarama, có tổng cộng 327 chiếc được sản xuất từ năm 1970-1976. Grand Tourer từng là phân khúc chiến lược của trong quá trình hình thành và phát triển của Lamborghini. Sự trở lại của phân khúc này là điều hoàn toàn hợp lý của hãng siêu bò.