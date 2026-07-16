Kia Sportage mới thay đổi gì để cạnh tranh Mazda CX-5?

Phân khúc SUV/CUV hạng C tại Việt Nam đang ngày càng sôi động khi nhiều mẫu xe liên tục được nâng cấp nhằm gia tăng sức cạnh tranh. Mazda CX-5 vẫn duy trì vị thế là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, Kia Sportage phiên bản mới được kỳ vọng sẽ tạo sức hút nhờ hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và trang bị.

Không chỉ hướng đến khách hàng trẻ yêu thích phong cách hiện đại, Sportage còn đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách với những đối thủ giàu kinh nghiệm như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory. Điểm dễ nhận thấy nhất trên Kia Sportage mới nằm ở phần đầu xe.

Kia Sportage mới vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách giá và trang bị tại Việt Nam.

Lưới tản nhiệt "Tiger Nose" được tinh chỉnh với tạo hình vuông vức hơn, kết hợp cùng cụm đèn LED thiết kế mới và dải đèn định vị ban ngày mang phong cách "Star Map" đặc trưng của Kia. Cản trước và cản sau cũng được làm mới, giúp tổng thể chiếc SUV trở nên khỏe khoắn và hiện đại hơn.

Bộ mâm hợp kim có thiết kế mới góp phần tăng tính nhận diện, trong khi bảng màu ngoại thất được bổ sung thêm một số tùy chọn nhằm đáp ứng đa dạng sở thích của khách hàng. Trong khi đó, Mazda CX-5 vẫn theo đuổi ngôn ngữ thiết kế KODO với những đường nét mềm mại và thanh lịch. Vì vậy, Sportage hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự cá tính và khác biệt nhiều hơn.

Không gian nội thất là một trong những điểm được Kia đầu tư mạnh trên Sportage mới. Mẫu xe sở hữu màn hình cong liền khối, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn. Giao diện điều khiển được tinh giản, nhiều nút bấm vật lý được thay thế bằng các phím cảm ứng nhằm mang lại cảm giác hiện đại.

Một số phiên bản còn được bổ sung màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), sạc điện thoại không dây công suất cao, hệ thống âm thanh cao cấp và các cổng sạc USB-C cho cả hai hàng ghế. Mazda CX-5 vốn được đánh giá cao nhờ chất lượng hoàn thiện nội thất và cảm giác sang trọng. Trong khi đó, Sportage tạo lợi thế bằng cách tiếp cận công nghệ mới, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ yêu thích trải nghiệm số.

Xu hướng người dùng ngày càng quan tâm đến các hệ thống hỗ trợ lái khiến Kia tiếp tục nâng cấp gói công nghệ an toàn trên Sportage. Tùy từng phiên bản, xe có thể được trang bị các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn, cảnh báo điểm mù, camera quan sát điểm mù hiển thị trên cụm đồng hồ, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ lái trên cao tốc và camera 360 độ.

Một số phiên bản còn được bổ sung màn hình hiển thị trên kính lái (HUD).

Đây đều là những trang bị được nhiều khách hàng cân nhắc khi lựa chọn SUV phục vụ gia đình. Mazda CX-5 cũng sở hữu gói công nghệ i-Activsense với nhiều tính năng tương tự. Cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu xe vì thế không chỉ nằm ở số lượng trang bị mà còn ở khả năng vận hành thực tế và mức độ tối ưu trong điều kiện giao thông Việt Nam.

Hệ truyền động đa dạng hơn

Kia New Sportage Hybrid được phát triển trên nền tảng khung gầm N3.

Một trong những lợi thế của Kia Sportage là danh mục động cơ phong phú. Tại nhiều thị trường, mẫu SUV này được cung cấp các tùy chọn động cơ xăng, diesel, hybrid và plug-in hybrid. Nếu các phiên bản điện hóa tiếp tục được mở rộng tại Việt Nam trong tương lai, Sportage sẽ có thêm lợi thế trước Mazda CX-5 – mẫu xe hiện chủ yếu sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên.

Bên cạnh đó, hệ thống treo và khả năng cách âm cũng được Kia tinh chỉnh nhằm mang lại cảm giác lái êm ái hơn, đồng thời cải thiện sự ổn định khi di chuyển trên đường cao tốc.

Cuộc cạnh tranh sẽ còn phụ thuộc vào giá bán

Mazda CX-5 luôn ở mức cao và ít nhiều làm khó loạt xe khác trong phân khúc CUV C.

Dù sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý, khả năng cạnh tranh của Kia Sportage mới vẫn phụ thuộc lớn vào chính sách giá và trang bị tại Việt Nam. Mazda CX-5 nhiều năm qua duy trì sức hút nhờ mức giá cạnh tranh, thiết kế bền dáng, thương hiệu mạnh và chi phí sử dụng hợp lý. Đây là những lợi thế không dễ vượt qua.

Trong khi đó, Sportage hướng đến việc tạo khác biệt bằng thiết kế cá tính, nội thất công nghệ cao và danh sách tiện nghi phong phú. Nếu được định giá hợp lý cùng các chương trình ưu đãi hấp dẫn, mẫu SUV của Kia hoàn toàn có cơ hội thu hút nhóm khách hàng trẻ hoặc những người muốn đổi từ sedan lên SUV.

Đánh giá nhanh

Kia Sportage cho thấy Kia đang đặt nhiều kỳ vọng vào phân khúc SUV hạng C.

Việc nâng cấp Kia Sportage cho thấy Kia đang đặt nhiều kỳ vọng vào phân khúc SUV hạng C – nơi mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Những thay đổi về ngoại thất, nội thất, công nghệ và an toàn giúp mẫu xe trở nên hấp dẫn hơn so với phiên bản trước.

Tuy nhiên, Mazda CX-5 vẫn là đối thủ đáng gờm nhờ danh tiếng đã được khẳng định, khả năng giữ giá tốt và lượng khách hàng trung thành lớn. Trong thời gian tới, cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ không chỉ diễn ra ở doanh số mà còn ở việc hãng nào mang đến nhiều giá trị hơn cho người dùng Việt.