Đây là Kia Sportage bản nâng cấp tại Việt Nam, giá từ 769 triệu đồng

Kia Việt Nam vừa công bố giá bán của Kia Sportage thế hệ mới tại Việt Nam sau gần thời gian ra mắt sản phẩm. Theo đó, Kia Sportage mới có giá bán dao động từ 769 triệu đồng đến 1,099 tỷ đồng. Những khách hàng đầu tiên sẽ nhận được ưu đãi 20 triệu đồng, chỉ còn từ 749 triệu. Theo kế hoạch, xe đã bắt đầu nhận đặt cọc tại đại lý và dự kiến bàn giao tới khách hàng từ tháng 7 năm nay.

So với đời xe trước, Sportage mới có mức giá dễ tiếp cận hơn. Trước đây, phiên bản tiêu chuẩn 2.0G Premium được bán với giá 819 triệu đồng, trong khi bản 2.0G Signature có giá lên tới 929 triệu đồng. Việc điều chỉnh giá bán được xem là động thái đáng chú ý của hãng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ở phân khúc SUV cỡ C.

Kia Việt Nam vừa công bố giá bán của Kia Sportage thế hệ mới tại Việt Nam.

Xe sở hữu nhiều thay đổi về ngoại thất nhằm đồng bộ với các dòng xe mới của thương hiệu Hàn Quốc. Phần đầu xe được thiết kế lại với hệ thống đèn chiếu sáng Star-map đặc trưng, tương tự những mẫu xe như Kia Sorento hay Kia Carnival thế hệ mới. Thiết kế mới mang lại diện mạo hiện đại và nhận diện thương hiệu rõ nét hơn so với thế hệ trước.

Khoang nội thất cũng được làm mới với nhiều thay đổi ở khu vực bảng điều khiển trung tâm. Vô-lăng thiết kế mới, cụm điều khiển trung tâm được sắp xếp lại cùng màn hình giải trí nâng cấp giúp không gian cabin mang phong cách hiện đại hơn.

Xe sở hữu nhiều thay đổi về ngoại thất nhằm đồng bộ với các dòng xe mới của thương hiệu Hàn Quốc.

Kia New Sportage Hybrid sử dụng hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid, gồm động cơ xăng tăng áp kết hợp mô-tơ điện. Tổng công suất đạt 232 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Mô-tơ điện trên hệ hybrid mới có công suất 47,7 kW, tăng so với mức 44,2 kW trước đây.

Sự thay đổi này giúp xe vận hành linh hoạt hơn ở dải tốc độ thấp, hỗ trợ tăng tốc nhanh và giảm sự phụ thuộc vào động cơ xăng trong một số tình huống đô thị. Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp được công bố ở mức 4,9 lít/100 km. Đây là yếu tố có thể tạo lợi thế cho Sportage Hybrid trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và hiệu quả vận hành ngày càng được người dùng quan tâm.

Khoang nội thất cũng được làm mới với nhiều thay đổi ở khu vực bảng điều khiển trung tâm.

New Sportage Hybrid được trang bị 3 chế độ lái gồm Eco, Sport và My Drive. Trong đó, My Drive cho phép người dùng thiết lập chế độ lái cá nhân theo thói quen sử dụng. Ngoài ra, xe còn có 3 chế độ địa hình gồm Snow, Mud và Sand. Đáng chú ý, mẫu xe có thêm tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, giúp tăng khả năng bám đường và hỗ trợ vận hành trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Tương tự New Sorento Hybrid, Kia New Sportage Hybrid cũng được trang bị hệ thống kiểm soát chuyển động thông minh E-VMC. Công nghệ này sử dụng khả năng điều khiển mô-tơ điện để hỗ trợ ổn định thân xe trong quá trình vận hành.

Kia New Sportage Hybrid sử dụng hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid.

Các tính năng gồm E-Ride, giúp giảm dao động thân xe khi qua mặt đường xấu; E-Handling, hỗ trợ ổn định khi đánh lái; và E-EHA, hỗ trợ xử lý tình huống đánh lái khẩn cấp.

Xe cũng có hệ thống phanh tái sinh thông minh, cho phép tùy chỉnh 3 cấp độ thu hồi năng lượng bằng lẫy chuyển số sau vô lăng. Ở chế độ Auto, hệ thống tự điều chỉnh mức thu hồi năng lượng dựa trên điều kiện giao thông và khoảng cách với phương tiện phía trước.

Kia New Sportage Hybrid được phát triển trên nền tảng khung gầm N3 với kết cấu thân xe được gia cường bằng thép cường lực tại các vị trí trọng yếu. Xe có các trang bị an toàn như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước/sau/bên hông. Gói hỗ trợ lái ADAS thế hệ mới được bổ sung thêm các chức năng hỗ trợ đánh lái tránh va chạm phía trước và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi.

Bảng giá chi tiết các phiên bản của dòng xe Kia Sportage mới: