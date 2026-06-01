Kia Sportage 2026 đếm ngược ngày ra mắt thị trường Việt Nam

Kia Việt Nam vừa xác nhận sẽ ra mắt một mẫu xe mới vào ngày 6/6 thông qua đoạn video hé lộ trên fanpage chính thức. Dù chưa công bố tên sản phẩm, những chi tiết ngoại thất xuất hiện trong video cho thấy đây gần như chắc chắn là Kia Sportage 2026 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift).

So với mẫu xe đang bán tại Việt Nam, Sportage mới sở hữu diện mạo thay đổi đáng kể. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha đặt dọc và dải đèn LED định vị ban ngày mang phong cách tương tự các mẫu SUV thế hệ mới của Kia. Cụm đèn hậu cũng được thiết kế lại đồng bộ hơn với tổng thể, trong khi lưới tản nhiệt "mũi hổ", cản trước và cản sau đều được tinh chỉnh. Tại các thị trường quốc tế, mẫu SUV cỡ C này còn có các tùy chọn mâm 17, 18 và 19 inch.

Không gian nội thất được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn với vô lăng hai chấu mới, cần số dạng núm xoay và cụm màn hình cong tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng màn hình giải trí 12,3 inch. Một số trang bị đáng chú ý trên phiên bản quốc tế gồm khởi động bằng vân tay, khóa kỹ thuật số Kia Digital Key 2, màn hình HUD cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao, tuy nhiên hiện chưa rõ những trang bị nào sẽ xuất hiện trên xe bán tại Việt Nam.

Về vận hành, Kia Sportage 2026 được kỳ vọng sẽ bổ sung các tùy chọn điện hóa nhằm bắt kịp xu hướng thị trường. Bên cạnh động cơ xăng quen thuộc, mẫu xe này có thể được phân phối thêm phiên bản hybrid và plug-in hybrid. Trong đó, bản PHEV sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất khoảng 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Phiên bản hybrid thông thường đạt công suất khoảng 230 mã lực tùy cấu hình.

Kia Sportage hiện được lắp ráp trong nước với ba phiên bản gồm 2.0G Premium, 2.0G Signature và 1.6 Turbo Signature, giá niêm yết từ 819 triệu đến 1,009 tỷ đồng.

Sau 4 tháng đầu năm 2026, mẫu SUV Hàn Quốc đạt doanh số cộng dồn 523 xe, thấp nhất phân khúc SUV cỡ C. Sự xuất hiện của phiên bản nâng cấp với thiết kế mới và khả năng bổ sung hệ truyền động hybrid được kỳ vọng sẽ giúp Sportage cải thiện sức cạnh tranh trước các đối thủ như Mazda CX-5 hay Honda CR-V trong thời gian tới.