KIA Sedona lộ thêm ảnh không gian nội thất, sở hữu màn hình khủng

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 13:30 PM (GMT+7)

Theo trang Thekoreancarblog, sau loạt ảnh ngoại thất lộ diện khi chạy thử, các tín đồ xe Hàn lại càng mong muốn biết được nội thất của KIA Sedona 2021 hơn bao giờ hết.

Mới đây, loạt ảnh mới của dòng xe KIA Sedona có thể phần nào thỏa được điều này khi cho thấy một phần khoang lái và hàng ghế sau xe. Bên trong khoan nội thất KIA Sedona thế hệ thứ 4 (mã hiệu KA4) nhận được nhiều thay đổi so với đời trước, nhấn mạnh vào sự sang trọng. Cụm vô lăng trên Sedona có tạo hình giống với các mẫu Sorento và K5 thế hệ mới. Có nhiều nút bấm đa phương tiện trên vô lăng.

Dễ thấy nhất chính là cụm màn hình đồng hồ và màn hình thông tin giải trí nối liền với nhau tạo thành mặt phẳng đồng nhất và sang trọng. Phía dưới màn hình trung tâm còn có 1 màn hình nhỏ để điều khiển nhiệt độ hoặc âm thanh. Táp lô bóng bẩy và được phối da, nhôm, nhựa với màu sắc hợp lý. Các ghế được bọc da giả rãnh kim cương.

Được biết, mẫu xe KIA Sedona mới sẽ có nhiều phiên bản, cấu hình khác nhau để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và mục đích sử dụng. KIA Sedona mới sẽ có những phiên bản đơn giản và thực dụng cho đối tượng chạy dịch vụ. Nhưng nó vẫn sẽ có những phiên bản sang trọng hết cỡ với màn hình giải trí lớn, bọc da Nappa... để phục vụ cho các khách hàng cao cấp, các doanh nhân. Những phiên bản này thậm chí có thể cạnh tranh với các MPV hạng sang của Mercedes hay Lexus.

Ngoại hình xe hứa hẹn sẽ thể thao hơn với lưới tản nhiệt dạng mũi hổ đặc trưng được mở rộng ra 2 bên đèn. Cụm đèn 3 mảnh với 1 mí vuốt xéo xuống theo viền lưới tản nhiệt. Cản trước to và hầm hố hơn. Xe cũng có nhiều chi tiết ốp nhựa và viền bạc hơn. Hông xe có vẻ sẽ không thay đổi quá nhiều so với đời trước. Tuy nhiên, cột C của xe gợi cảm giác giống như những chiếc SUV cỡ lớn. Lazang hợp kim 19 inch mới giờ sẽ có thiết kế hình kim cương.

Một số trang bị trên KIA Sedona mới bao gồm: hệ thống ghế có sưởi và làm mát (hàng 1 và hàng thứ 2), sạc điện thoại không dây, kết nối WiFi, camera 360 độ, dàn âm thanh cao cấp Harman/Kardon với màn hình giải trí ghế sau... Đi cùng là nhiều trang bị an toàn như: hỗ trợ phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện băng ngang, giữ làn đường, cảnh báo sau xe.

KIA Sedona 2021 có lẽ vẫn sẽ dụng lại một số động cơ cũ và thêm vào tùy chọn động cơ mới. Động cơ cũ bao gồm: V6, dung tích 3.3L cho công suất 276 mã lực và mô men xoắn đạt 336 Nm và động cơ dầu tăng áp CRDi dung tích 2.2L. Động cơ mới có thể lấy từ chiếc Sorento mới là loại I4, dung tích 2.5L tăng áp. Ngoài ra, Sedona có thể sở hữu động cơ hybrid 1.6L cho công suất 227 mã lực.

KIA Sedona 2021 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7 năm nay. Tại thị trường Việt Nam, KIA Sedona bản facelift chính thức ra mắt thị trường hồi cuối năm 2018. Xe được Trường Hải (THACO) lắp ráp trong nước với 3 phiên bản Platinum G, Platinum D, Luxury, đi kèm giá bán niêm yết lần lượt 1,429 tỷ đồng cho bản xăng Platinum G, 1,209 tỉ đồng cho phiên bản diesel Platinum D và 1,129 tỉ đồng phiên bản diesel Luxury.

Nguồn: http://danviet.vn/kia-sedona-lo-them-anh-khong-gian-noi-that-so-huu-man-hinh-khung-5020201261329...Nguồn: http://danviet.vn/kia-sedona-lo-them-anh-khong-gian-noi-that-so-huu-man-hinh-khung-50202012613291826.htm