Kia Sorento bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt, giá bán hơn 1,3 tỷ đồng

Kia New Sorento Hybrid sở hữu diện mạo được tinh chỉnh theo ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu Kia. Điểm nhấn ở ngoại thất là cụm đèn trước và sau dạng LED Star-map, tạo nhận diện hiện đại hơn cho mẫu SUV 7 chỗ này.

Xe được trang bị mâm 19 inch thiết kế đa chấu, cản trước có viền chrome và các đường nét thân xe theo phong cách vuông vức, bề thế. So với các phiên bản trước, thiết kế mới của Sorento Hybrid hướng nhiều hơn đến hình ảnh một mẫu SUV gia đình cao cấp, phù hợp với cả nhu cầu đi phố lẫn các hành trình dài.

Kia New Sorento Hybrid sở hữu diện mạo được tinh chỉnh theo ngôn ngữ thiết kế mới.

Bên trong, Kia New Sorento Hybrid tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng nhằm mở rộng khoang hành lý khi cần chở nhiều đồ, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình hoặc người thường xuyên di chuyển đường dài.

Khoang lái được thiết kế theo hướng hiện đại với vô lăng D-cut 2 chấu kiểu mới, cụm màn hình kép Panoramic 12,3 inch, cần số điện tử dạng núm xoay, phanh tay điện tử, Auto Hold và màn hình hiển thị kính lái HUD. Ngoài ra, xe còn có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Đây là những trang bị giúp Sorento Hybrid cạnh tranh tốt hơn trong nhóm SUV 7 chỗ cao cấp đang ngày càng có nhiều lựa chọn tại Việt Nam.

Kia New Sorento Hybrid sử dụng hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp với mô-tơ điện. Hệ thống này cho tổng công suất 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Theo thông tin từ hãng, mô-tơ điện trên thế hệ hybrid mới có công suất tăng từ 44,2 kW lên 47,7 kW.

Việc tăng công suất mô-tơ điện giúp xe cải thiện khả năng vận hành ở dải tốc độ thấp, hỗ trợ tăng tốc tức thời và cho phép di chuyển bằng điện trong một số điều kiện nhất định. Một điểm mới trên Kia New Sorento Hybrid là hệ thống kiểm soát chuyển động thông minh E-VMC, tận dụng khả năng điều khiển chính xác của mô-tơ điện để hỗ trợ vận hành.

Kia New Sorento Hybrid sử dụng hệ truyền động Smartstream Turbo Hybrid.

Hệ thống này gồm các tính năng như E-Ride, giúp ổn định thân xe khi đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường gồ ghề; E-Handling, hỗ trợ ổn định khi xe chuyển hướng; và E-EHA, hỗ trợ xử lý tình huống đánh lái khẩn cấp.

Bên cạnh đó, xe được trang bị phanh tái sinh thông minh, cho phép người lái tùy chỉnh 3 cấp độ thu hồi năng lượng thông qua lẫy chuyển số sau vô lăng. Ở chế độ Auto, hệ thống có thể tự điều chỉnh lực tái tạo năng lượng dựa trên điều kiện giao thông, địa hình và khoảng cách với xe phía trước.

Bên trong, Kia New Sorento Hybrid tiếp tục duy trì cấu hình 7 chỗ ngồi.

Xe được trang bị phanh tái sinh thông minh, cho phép người lái tùy chỉnh 3 cấp độ.

Về an toàn, Kia New Sorento Hybrid được trang bị các hệ thống cơ bản như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau/bên hông. Ngoài ra, xe còn có gói hỗ trợ lái ADAS thế hệ mới, bổ sung các tính năng hỗ trợ đánh lái tránh va chạm phía trước và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi.

Kia New Sorento Hybrid có giá bán dao động từ 1,349 - 1,399 tỷ đồng. Những khách hàng đặt mua xe sớm sẽ được ưu đãi 30 triệu đồng.