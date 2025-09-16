Không đeo dây an toàn khi lái xe, hàng loạt tài xế bị xử phạt trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), trong vòng 12 ngày (1-12/9), qua việc phân tích hơn 2.000 bức ảnh từ camera giám sát đặt tại km20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chức năng đã phát hiện 350 trường hợp tài xế không thắt dây an toàn. CSGT áp dụng AI giám sát, hành vi vi phạm này sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Trong số này, 238 trường hợp thuộc nhóm lái xe kinh doanh vận tải - chiếm tỷ lệ lớn nhất. Cục CSGT cũng cho biết hiện còn hơn 50.000 hình ảnh từ hệ thống camera đang được rà soát, đồng nghĩa số lượng vi phạm thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

Những phương tiện vi phạm sẽ được gửi thông báo đến chủ xe để xử lý theo quy định. Cục CSGT khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng việc giám sát trên các tuyến cao tốc, tập trung vào những hành vi phổ biến như không thắt dây an toàn, vi phạm tốc độ hay đi sai làn.

Đáng chú ý, Cục CSGT hiện đang huấn luyện hệ thống AI để tự động nhận diện vi phạm thắt dây an toàn đối với cả tài xế và hành khách. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định rõ: người lái xe và hành khách ngồi tại vị trí có trang bị dây an toàn bắt buộc phải thắt dây khi xe đang di chuyển. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không thắt dây an toàn hoặc chở người trên ôtô không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng. Đây không chỉ là quy định pháp luật, mà còn là biện pháp bảo vệ tính mạng, giảm thiểu chấn thương trong các tình huống tai nạn.