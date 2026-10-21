iCAUR V25 2027 chốt giá từ 542 triệu đồng, thiết kế như xe địa hình, lội nước sâu 600mm

iCAUR V25 được định vị cao hơn V23, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích SUV có thiết kế vuông vức, khả năng vận hành đa địa hình và không gian sử dụng linh hoạt. Mẫu xe có hai cấu hình truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV), gồm bản một mô-tơ và hai mô-tơ điện.

Thiết kế SUV hình hộp, kích thước lớn hơn V23

iCAUR V25 2027 tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu với thân xe vuông vức, nắp ca-pô dạng vỏ sò và cụm đèn pha LED tròn. Tổng thể ngoại thất kết hợp cột A dựng thẳng, vòm bánh xe mở rộng, đường cửa sổ nằm ngang cùng tay nắm cửa bán ẩn tích hợp đèn chiếu sáng.

Xe có kích thước dài 4.636 mm, rộng 1.920 mm, cao 1.855 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Những thông số này mang đến không gian rộng rãi hơn, đồng thời giúp V25 tạo khác biệt so với mẫu V23 nhỏ hơn trong cùng dòng sản phẩm.

Đáng chú ý, iCAUR V25 được trang bị tiêu chuẩn lốp rộng 265 mm, vành hợp kim 21 inch và khoảng sáng gầm tối thiểu 197 mm. Xe có khả năng lội nước tối đa 600 mm, góc tiếp cận 30 độ, góc thoát 28 độ và góc vượt đỉnh dốc 17 độ, hướng đến nhu cầu di chuyển trên những cung đường gồ ghề hoặc địa hình nhẹ.

Phần đuôi xe sử dụng cụm đèn phanh gắn cao dạng mô-đun LEGO gồm 9 ô. Cửa hậu mở ngang với góc mở 88 độ, trong khi khoang chứa đồ bên ngoài dung tích 22,7 lít được tích hợp phía sau nhằm tăng tính tiện dụng. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu sơn ngoại thất gồm trắng, đen, bạc, xanh lá và xám mờ.

Nội thất nhiều tiện nghi, hỗ trợ lái thông minh

Khoang cabin của iCAUR V25 2027 có ba tùy chọn phối màu gồm be, đen/xám và nâu. Xe sử dụng màn hình trung tâm 15,4 inch, độ phân giải 2.5K, tích hợp chip Qualcomm QCM8538, kết nối mạng 5G, Bluetooth 6.0 và hỗ trợ Apple CarPlay, HiCar cùng Carlink. Các nút điều khiển vật lý vẫn được giữ lại bên dưới màn hình để người dùng thao tác thuận tiện.

Mẫu SUV còn có 41 vị trí chứa đồ trong cabin, dung tích khoang hành lý dao động từ 998-1.549 lít tùy cách bố trí ghế. Ghế hành khách phía trước được trang bị các chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Lưng ghế trước có thể gập phẳng, kết hợp với hàng ghế sau để tạo không gian thư giãn khi cần thiết.

Về công nghệ hỗ trợ lái, iCAUR V25 sử dụng chip Horizon Journey 6P kết hợp hệ thống Falcon 700+, với sức mạnh tính toán được công bố ở mức 560 TOPS. Hệ thống hỗ trợ lái trong đô thị, trên cao tốc và đỗ xe, đồng thời tích hợp công nghệ tránh chướng ngại vật thông minh AES có khả năng hoạt động ở tốc độ tối đa 135 km/h theo công bố của hãng.

Hai cấu hình truyền động, tầm hoạt động hơn 1.200 km

iCAUR V25 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L SQRH4J15 làm máy phát điện, kết hợp hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động REEV. Xe có hai cấu hình mô-tơ điện, trong đó bản một mô-tơ đạt công suất kết hợp 252 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây.

Ở phiên bản hai mô-tơ điện, công suất kết hợp đạt 455 mã lực, mô-men xoắn cực đại 505 Nm, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây. Phạm vi di chuyển thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC đạt lần lượt 210 km và 200 km. Tổng quãng đường di chuyển kết hợp được công bố ở mức 1.240 km và 1.210 km, tùy phiên bản. Pin có thể sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút.

Tại Trung Quốc, iCAUR V25 2027 đã mở bán với 4 phiên bản, giá từ 139.800-175.800 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 542 - 681 triệu đồng.