Rush Titanio ra mắt: “Quái thú” hyper naked giá ngang Toyota Camry

Trên thực tế, Rush Titanio đã được ra mắt trước đó nhưng chưa được hãng công bố chi tiết về các thông số và trang bị. Mới đây, thương hiệu Ý đã cung cấp chi tiết những trang bị mà mẫu xe này được tích hợp. Mẫu hyper naked giới hạn mới nhất của hãng bên cạnh thiết kế ấn tượng còn được tích hợp những trang bị hàng đầu.

Rush Titanio được trang bị động cơ dung tích 1.000cc, cấu hình 4 xi-lanh thẳng hàng, cho công suất tối đa 198 mã lực tại 13.500 vòng/phút ở điều kiện tiêu chuẩn. Khi lắp thêm ống xả Arrow Titanium dạng slip-on, đã được chứng nhận hợp pháp để lưu thông trên đường, công suất của xe có thể tăng lên 203 mã lực tại 14.000 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 116 Nm tại 11.000 vòng/phút. Khối động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+ và được tinh chỉnh với nhiều cải tiến đáng kể như trục cam mới, hiệu chỉnh lại hệ thống vận hành, cải thiện độ nhạy của tay ga, điều chỉnh tỷ số truyền hộp số và giảm tỷ số truyền cuối nhằm nâng cao khả năng tăng tốc cũng như sự linh hoạt.

Một trong những trang bị nổi bật của Rush Titanio nằm ở hệ thống treo Öhlins Smart EC 3 bán chủ động thế hệ mới. Đây là một trong những mẫu xe đầu tiên được ứng dụng công nghệ này. Hệ thống tích hợp công nghệ Spool Valve, cho phép bộ chấp hành phản hồi nhanh hơn đáng kể, lên tới bảy lần so với thiết kế van kim truyền thống. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị phần mềm Event-Based Control, có khả năng phân tích hành vi điều khiển của người lái theo thời gian thực và phối hợp với các hệ thống hỗ trợ như ABS, kiểm soát lực kéo và kiểm soát bốc đầu, qua đó nâng cao độ chính xác và an toàn trong vận hành.

Rush Titanio sử dụng trang bị của Brembo cho cả bánh trước và sau. Cụ thể, phía trước là cặp đĩa phanh kích thước 320 mm đi kèm heo phanh Stylema 4 piston, trong khi phía sau là đĩa đơn 220 mm với heo phanh 2 piston, đảm bảo hiệu quả hãm tốc mạnh mẽ và ổn định.

Không chỉ nổi bật về hiệu năng, Rush Titanio còn gây ấn tượng với việc sử dụng vật liệu cao cấp ở nhiều chi tiết. Động cơ được trang bị tổng cộng 16 van titanium dạng radial cùng bốn thanh truyền titanium rèn, trong khi hệ thống ống xả Arrow cũng được chế tạo từ titanium. Những yếu tố này góp phần khẳng định vị thế của một phiên bản đặc biệt, hướng đến hiệu suất cao và trọng lượng tối ưu.

Theo công bố, Rush Titanio có giá bán 44.900 euro - khoảng gần 1,4 tỷ đồng và dự kiến sẽ sản xuất từ tháng 7 tới.