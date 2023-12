Chi tiết mẫu xe Hyundai Venue vừa ra mắt, có giá bán từ 539 triệu đồng

Tối 16/12 diễn ra đêm nhạc EDM đặc sắc dành cho giới trẻ với sự kiện ra mắt Hyundai Venue – mẫu crossover cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe hoàn toàn mới trong phân khúc gầm cao hạng A có tên gọi Venue. Đây là mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam.

Hyundai Venue sở hữu kích cỡ nhỏ gọn, chiều dài x rộng x cao lần lượt 3.995 x 1.770 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm, khoảng sáng gầm 195 mm. Xe sở hữu thiết kế tương đường với những mẫu xe mới nhà Hyundai gần đây như Creta, Palisade,... với lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo hình thác nước Cascading Grill theo phong cách Parametric Dynamic. Cụm đèn chiếu sáng dạng Projector LED được thiết kế tách cụm. Đèn định vị ban ngày DRL (Daytime Running Light) bao quanh cụm đèn pha. Đặc biệt, cản trước sơn màu bạc cá tính.

Thân xe tối giản với đường dập ngang hông, bộ mâm 16 inch với thông số lốp 215/60R16. Bên cạnh đó, Venue trang bị thanh giá nóc giúp tăng vẻ khoẻ khoắn cho xe, tiện dụng khi chở đồ kích thước lớn. Ở phía sau, cụm đèn hậu chạy theo xu hướng với dải LED kéo ngang đuôi xe. Các chi tiết đèn hậu mang phong cách tạo hình chi tiết dạng pixel, lấy ý tưởng từ những mẫu xe điện hiện đại thương hiệu Hyundai.

Ở phía bên trong, chiếc xe sở hữu không gian nội thất hiện đại với ghế ngồi bọc da pha nỉ. Bảng táp-lô xe bao gồm màn hình đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, tích hợp camera lùi, hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple Carplay, Bluetooth, bản đồ dẫn đường.

Đồng hồ thông tin của Venue được thiết kế dạng LED Digital, có thể thay đổi giao diện theo chế độ lái. Vô-lăng tích hợp các nút điều khiển thông số cài đặt, chuyển nhạc, nhận cuộc gọi. Hyundai Venue đươc trang bị nút bấm khởi động Start/Stop Engine cùng chìa khóa thông minh tích hợp khởi động từ xa.

Venue sở hữu hệ thống âm thanh 6 loa, có cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau. Đặc biệt, cổng sạc dạng USB Type-C với khả năng sạc nhanh trên cả hàng ghế phía trước và phía sau cũng xuất hiện trong xe. Ngoài ra, xe trang bị điều khiển hành trình, giới hạn tốc độ MSLA, cảm biến áp suất lốp TPMS, đèn chiếu sáng tự động.

Hyundai Venue được trang bị động cơ I3 Kappa, dung tích 1.0 tăng áp (Turbo) GDI, cho công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Đi kèm là hộp số loại ly hợp kép 7 cấp đem đến khả năng chuyển số nhanh với phong cách thể thao. Venue có ba chế độ lái Normal - Eco - Sport.

Về an toàn, Hyundai Venue được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cao cấp: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, Hệ thống hỗ trợ lực phanh BA, Hệ thống cân bằng điện tử ESC, Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC, Hệ thống kiểm soát thân xe VSM, Hệ thống an toàn 6 túi khí, Hệ thống camera và cảm biến lùi, Hệ thống chống trộm Immobilizer.

Ngoài ra, nhờ trang bị hệ thống khung xe với vật liệu chịu lực cao, được bổ sung thành phần thép cường lực AHSS tới 65%, xe có khả năng hấp thụ lực tác động trong tình huống va chạm, đảm bảo an toàn cho toàn bộ hành khách ngồi trong xe.

Trong sự kiện quy mô lớn hiếm hoi của nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc dành cho công chúng Việt Nam, người dùng có cơ hội trải nghiệm toàn diện dải sản phẩm Hyundai. Chương trình diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong ngày 16 và 17/12 vừa qua, mang chủ đề “Thành phố không chờ đợi”, lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại đang diễn ra hằng ngày tại các thành phố lớn.

Điểm nhấn đáng chú ý là giải đấu Elantra Gymkhana Championship. Những người chiến thắng có cơ hội trải nghiệm mẫu Elantra N, chiếc sedan được chia sẻ nền tảng cùng mẫu xe đua Elantra N WTCR vừa giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp giải đua World Touring Car.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Hyundai Venue 2023:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Venue 1.0 T-GDi 539 Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt 579

