Hyundai Tucson mới có thêm ảnh mới nhìn góc cạnh và hầm hố hơn

Những thông tin kỹ thuật đầu tiên về Hyundai Tucson mới vừa được hé lộ trong tài liệu dành cho nhà đầu tư của Hyundai. Đây là thế hệ thứ sáu của mẫu crossover cỡ C, được nâng cấp cả về thiết kế lẫn hệ truyền động. Tuy nhiên, Hyundai dường như không đặt trọng tâm vào việc biến Tucson Hybrid thành một mẫu xe thiên về hiệu năng.

Mục tiêu quan trọng hơn là cân bằng giữa sức mạnh và chi phí sử dụng. So với mẫu hiện hành, Tucson thế hệ mới có chiều dài tăng 60mm lên 4.700mm, trong khi chiều rộng tăng 40mm lên 1.905mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.785mm, tăng 30mm. Trọng lượng xe cũng có khả năng tăng theo, do đó mức tiêu thụ nhiên liệu trên thực tế có thể không hoàn toàn tương đồng với kết quả thử nghiệm.

Hyundai Tucson Hybrid thành một mẫu xe thiên về hiệu năng.

Xe vẫn được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6L kết hợp mô-tơ điện. Tổng công suất hệ thống đạt 242 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Các thông số này cao hơn mẫu Tucson Hybrid hiện tại 11 mã lực và 12 Nm. Mức tăng không quá lớn nhưng giúp phiên bản mới có hiệu suất vận hành tốt hơn.

Theo số liệu ban đầu, Tucson Hybrid thế hệ mới có thể tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 8,5 giây. Thành tích này cải thiện 0,3 giây so với phiên bản trước. Theo số liệu của Hyundai, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5,75 lít/100 km theo chu trình thử nghiệm tại Hàn Quốc.

Con số này chỉ mang tính tham khảo khi xe được đưa tới các thị trường khác, bởi mỗi khu vực có thể áp dụng phương pháp và điều kiện thử nghiệm riêng. Mức tiêu thụ thực tế cũng chịu ảnh hưởng bởi điều kiện giao thông, phong cách lái và tải trọng.

Dù vậy, việc duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu thấp trong khi công suất được cải thiện cho thấy Hyundai tiếp tục coi hệ truyền động Hybrid là một trong những hướng phát triển chủ đạo của Tucson. Khách hàng không lựa chọn công nghệ Hybrid vẫn có thể tiếp cận Tucson với động cơ xăng tăng áp 1.6L truyền thống.

Phiên bản này dự kiến tạo ra công suất khoảng 177 mã lực cùng mô-men xoắn 217 Nm. Bản này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h dự kiến ở mức 9,5 giây. Hyundai cho biết phiên bản sử dụng động cơ đốt trong tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn khoảng 43% so với Tucson Hybrid.

Điều này có thể khiến bản Hybrid trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người sử dụng xe với tần suất cao. Chi phí nhiên liệu thấp hơn trong quá trình sử dụng lâu dài có thể góp phần thu hẹp khoản chênh lệch đầu tư ban đầu giữa hai phiên bản.

Xe vẫn được trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.6L kết hợp mô-tơ điện.

Hyundai hiện chưa công bố toàn bộ các tùy chọn động cơ dành cho Tucson 2027 tại từng thị trường. Ngoài hai cấu hình Hybrid và động cơ xăng tăng áp 1.6L, mẫu xe mới được kỳ vọng tiếp tục có biến thể plug-in hybrid (PHEV) tại một số quốc gia.

Tucson thế hệ mới dự kiến được giới thiệu tại Hàn Quốc vào quý IV/2026, sau đó mở rộng sang các thị trường quốc tế trong năm 2027.