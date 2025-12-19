Hyundai hồi sinh ngoạn mục tại Việt Nam nhờ bộ đôi Creta - Tucson

Sau giai đoạn đầu năm gặp khó khăn, Hyundai đang dần lấy lại phong độ với những kết quả tích cực trong thời gian gần đây. Theo báo cáo bán hàng từ Tập đoàn Thành Công (TC GROUP), trong tháng 10/2025, công ty Hàn Quốc Hyundai đã tiêu thụ 5.260 xe tại Việt Nam, tăng hơn 22% so với tháng 9. Trước đó, thương hiệu này cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng trong ba tháng liên tiếp (tháng 7, 8 và 9).

Hyundai đã bán ra 1.022 chiếc Creta trong tháng 10/2025.

Sự hồi sinh của Hyundai từ quý 2 năm nay chủ yếu nhờ vào bộ đôi SUV Creta và Tucson. Cụ thể, trong tháng 10, mẫu Creta đã bán ra 1.022 xe, tăng 107 xe (tương đương gần 12%) so với tháng trước. Mẫu Tucson cũng không kém cạnh khi bàn giao 929 xe, nằm trong nhóm những mẫu crossover cỡ trung bán chạy nhất thị trường.

Ngoài hai mẫu SUV chủ lực, các sản phẩm khác của Hyundai cũng ghi nhận doanh số khả quan trong tháng đầu quý 4/2025. Mẫu Accent bán ra 609 xe, tăng gần 50% so với tháng 9; Grand i10 đạt 362 xe, tăng gần 62%; Stargazer bàn giao 285 xe, tăng 65 xe; Santa Fe bán ra 208 xe, tăng nhẹ 6 xe; Venue ghi nhận 184 xe, tăng 44 xe; và Custin đạt 117 xe, tăng 11 xe. Các mẫu Palisade và Elantra lần lượt đạt doanh số 115 xe và 61 xe.

Bên cạnh sự phục hồi chung của thị trường ô tô Việt Nam, các chuyên gia cho rằng kết quả tích cực của Hyundai còn đến từ các chính sách kích cầu hiệu quả. Trong thời gian qua, hãng và các đại lý đã liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi giúp giá bán thực tế của hầu hết các mẫu xe giảm mạnh, từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng.

929 chiếc Tucson cũng đã được Hyundai bán ra trong cùng thời gian.

Bước sang tháng 11/2025, Hyundai Thành Công đã tiếp tục triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi mạnh tay hơn nữa nhằm thúc đẩy doanh số trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Đáng chú ý, hãng đã áp dụng chính sách bảo hành mở rộng lên đến 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), cùng với ưu đãi giá bán lên đến 200 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất từ 0% cho một số mẫu xe ở các phân khúc cao. Những động thái này được dự báo sẽ giúp Hyundai duy trì đà tăng trưởng doanh số tại Việt Nam trong thời gian tới.