Đắn đo giữa Hyundai Stargazer chạy xăng và Vinfast VF5 thuần điện 100%

Hyundai Stargazer 2026 và VinFast VF 5 là hai mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng phổ thông nhưng theo hai triết lý hoàn toàn khác nhau. Một bên là MPV 7 chỗ chạy xăng phục vụ gia đình đông người, bên còn lại là SUV điện cỡ A dành cho nhu cầu di chuyển trong đô thị. Vì vậy, lựa chọn giữa hai mẫu xe không chỉ nằm ở giá bán mà còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng thực tế.

Một phiên bản Hyundai Stargazer (trên) và Vinfast VF5 (dưới).

Ở tầm giá khoảng 500 triệu đồng, nhiều người mua xe lần đầu phân vân giữa việc chọn một mẫu xe điện hiện đại với chi phí vận hành thấp hay một chiếc MPV rộng rãi có thể chở đủ cả gia đình trong mỗi chuyến đi xa.

Khác biệt về nhu cầu sử dụng

Hyundai Stargazer sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi, hướng đến các gia đình tới 7 thành viên hoặc người thường xuyên phải chở nhiều hành khách. Không gian nội thất rộng, hàng ghế thứ ba đủ dùng cho người lớn trong quãng đường ngắn, khoang hành lý cũng có thể mở rộng khi gập ghế.

Trong khi đó, VinFast VF 5 là SUV điện cỡ nhỏ chỉ có 5 chỗ ngồi. Kích thước gọn gàng giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong phố, xoay trở dễ dàng ở những tuyến đường đông đúc hoặc bãi đỗ chật hẹp. Mẫu xe phù hợp với gia đình nhỏ, người độc thân hoặc chạy dịch vụ trong đô thị.

Stargazer sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hộp số CVT, ưu điểm nằm ở khả năng tiếp nhiên liệu nhanh và không phụ thuộc hạ tầng sạc. Người thường xuyên di chuyển liên tỉnh hoặc đi xa sẽ có tâm lý yên tâm hơn khi chỉ cần tìm trạm xăng.

VF 5 lại ghi điểm nhờ mô-tơ điện vận hành êm ái, tăng tốc mượt ở tốc độ thấp và gần như không phát ra tiếng ồn. Chi phí năng lượng mỗi km thấp hơn xe xăng, đặc biệt với người có điều kiện sạc tại nhà.

Nội thất một mẫu Stargazer 2026.

Chi phí và trang bị

Như đã nói, một trong những lợi thế lớn của VinFast VF 5 là chi phí vận hành. Xe điện có số lượng chi tiết cơ khí ít hơn nên việc bảo dưỡng định kỳ thường đơn giản, đồng thời tiền điện cũng thấp hơn đáng kể so với chi phí đổ xăng nếu quãng đường sử dụng mỗi tháng lớn.

Tuy nhiên, người mua cần tính đến điều kiện sạc. Nếu sống tại chung cư chưa có hạ tầng sạc hoặc thường xuyên đi các khu vực còn ít trạm sạc, trải nghiệm sử dụng có thể chưa thực sự thuận tiện bằng xe xăng.

Hyundai Stargazer có ưu thế ở tính linh hoạt. Chỉ mất vài phút để tiếp nhiên liệu và hệ thống trạm xăng phủ rộng trên cả nước. Xe cũng không yêu cầu người dùng thay đổi thói quen sử dụng.

Xét về trang bị, cả hai mẫu xe đều có màn hình giải trí trung tâm, camera lùi, điều hòa làm mát nhanh cùng nhiều tính năng an toàn chủ động. Stargazer nổi bật với không gian sử dụng, còn VF 5 ghi điểm ở trải nghiệm công nghệ và cảm giác lái đặc trưng của xe điện.

Một số chi tiết Vinfast VF5.

Với gia đình đông người, thường xuyên đi du lịch, về quê hoặc cần chở nhiều hành lý, Hyundai Stargazer là lựa chọn hợp lý hơn nhờ lợi thế 7 chỗ và tính đa dụng. Người mua cũng không phải bận tâm đến việc tìm trạm sạc trong những chuyến đi dài.

Ngược lại, nếu chủ yếu di chuyển trong thành phố, mỗi ngày khoảng vài chục kilomet, ít khi chở quá bốn người và muốn tiết kiệm chi phí sử dụng lâu dài, VinFast VF 5 là phương án đáng cân nhắc. Xe điện cũng mang lại trải nghiệm tăng tốc nhanh ở dải tốc độ thấp và vận hành yên tĩnh hơn xe xăng.

Không có mẫu xe nào vượt trội tuyệt đối trong cuộc so sánh này. Stargazer phù hợp với nhu cầu gia đình đông người và các chuyến đi đường dài, trong khi VF 5 phát huy thế mạnh ở môi trường đô thị cùng chi phí vận hành thấp. Chọn mẫu xe nào phụ thuộc vào số lượng người thường xuyên sử dụng, quãng đường di chuyển và điều kiện sạc điện của mỗi khách hàng.